Porto salva sobre la hora su racha de victorias al hilo; Santi Gimenez se queda en la banca

El Porto estuvo cerca de perder su paso perfecto en la liga portuguesa, pero un golazo de Oskar Pietuszewski en la recta final le permitió remontar 2-1 al Marítimo y sumar su octava victoria consecutiva del campeonato. Los Dragones tuvieron que venir de atrás en el Estadio dos Barreiros, donde el conjunto local ofreció una resistencia que mantuvo en suspenso el resultado hasta los últimos minutos.

La victoria tuvo un sabor especial para el equipo dirigido por Francesco Farioli, que llegó al compromiso como líder y con la intención de conservar su pleno de triunfos. Sin embargo, no fue una tarde sencilla para los visitantes, que dominaron la posesión y generaron oportunidades, pero encontraron en el arquero Fran Vieites a uno de los principales obstáculos para llevarse los tres puntos.

Aunque el Porto tomó la iniciativa desde el silbatazo inicial, fue el Marítimo el que encontró primero la manera de hacer daño. Gábor Szalai avisó a los 11 minutos con un disparo que Diogo Costa controló con dificultades, antes de convertirse en el encargado de abrir el marcador apenas cuatro minutos después.

Marítimo sorprende al Porto y Victor Froholdt aparece para rescatar el empate

Al minuto 15, el defensor húngaro volvió a incorporarse al ataque, recibió el balón fuera del área y sacó un disparo que se coló junto al poste izquierdo de Diogo Costa. El 1-0 sorprendió a los Dragones, que tuvieron que modificar su planteamiento para buscar una reacción inmediata frente a un rival que comenzó a cerrar los espacios.

El conjunto visitante respondió con llegadas por ambas bandas, aunque durante varios minutos careció de precisión en el último toque. Alberto Costa estuvo cerca de conseguir la igualada al minuto 26, cuando apareció por el sector derecho del área y conectó un potente disparo que Fran Vieites rechazó con una intervención decisiva.

La insistencia finalmente tuvo recompensa al minuto 41. Victor Froholdt apareció a segundo poste para aprovechar un rechace del guardameta y mandar el balón al fondo de las redes, después de una primera gran atajada de Vieites. El empate 1-1 permitió que el Porto se marchara al descanso con el marcador nivelado, aunque todavía lejos de asegurar los tres puntos.

Oskar Pietuszewski marca un golazo y mantiene la racha perfecta del Porto

El segundo tiempo comenzó con el Porto nuevamente volcado al ataque. Sin embargo, los problemas aparecieron muy pronto para Farioli, cuando William Gomes sufrió una lesión en el tobillo derecho al intentar presionar la salida de Fran Vieites. El futbolista tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y fue sustituido por Borja Sainz, mientras que Gabri Veiga ingresó por Inbeom.

MÁS INFORMACIÓN: Sporting remonta al Braga en un partido marcado por dos autogoles

Las oportunidades continuaron para los visitantes. André Silva desperdició un remate de cabeza al minuto 59, mientras que Victor Froholdt estuvo cerca de conseguir su doblete dos minutos después, pero nuevamente apareció Fran Vieites con una espectacular atajada para desviar el balón a tiro de esquina. El guardameta del Marítimo se convirtió en una de las figuras del encuentro.

Con el empate todavía en el marcador, Farioli realizó otro movimiento al minuto 67 y mandó a Samu al terreno de juego en sustitución de André Silva, dejando nuevamente a Santiago Gimenez sin oportunidad de ingresar. El tiempo avanzaba y el Marítimo resistía con orden defensivo, cada vez más cerca de convertirse en el primer equipo capaz de frenar el paso perfecto del líder.

Fue entonces cuando Oskar Pietuszewski cambió la historia del partido. El atacante comenzó a generar desequilibrio por el costado izquierdo y, después de una primera acción individual que terminó con un disparo elevado al minuto 81, encontró la recompensa con una jugada de gran calidad. Controló el balón por la izquierda y sacó un remate que terminó en el ángulo superior izquierdo, imposible para Fran Vieites. La anotación generó suspenso porque el VAR revisó un posible fuera de juego, pero finalmente confirmó que la posición era reglamentaria y el 2-1 subió al marcador.

Así, el Porto completó la remontada, conservó su condición de invicto y alcanzó ocho victorias en ocho partidos de la liga portuguesa, en una jornada en la que Santiago Gimenez tuvo que conformarse con observar desde la banca cómo sus compañeros rescataban el triunfo.