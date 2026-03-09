Real Madrid vs Manchester City, en vivo: horario y dónde ver la ida de los octavos de final de la Champions League 2026

El Real Madrid recibirá al Manchester City en el Santiago Bernabéu con una plantilla mermada por las lesiones: entre las bajas estaría Mbappé

El Estadio Santiago Bernabéu abrirá sus puertas esta semana para el primer capítulo de la serie entre el Real Madrid y el Manchester City en los octavos de final de la UEFA Champions League. La eliminatoria promete añadir un nuevo episodio a una rivalidad reciente que, casi por capricho del destino, ha enfrentado a ambos clubes en 11 ocasiones durante los últimos seis años. Este duelo será el número 12 entre ambos en ese periodo, a la espera de lo que ocurra en la vuelta de la próxima semana donde se definirá cuál de los dos gigantes europeos avanzará a los cuartos de final.

Desde 2020, el balance ha sido muy parejo: el equipo dirigido por Pep Guardiola suma cuatro victorias, los españoles cinco y apenas se registran dos empates. Entre los partidos más recordados destacan la remontada del Madrid en 2022 en casa (3-1) tras caer 4-3 en la ida, y la intensa serie de 2024, con un 3-3 en Madrid y un espectacular 3-4 para los merengues en Mánchester. En esta ocasión, sin embargo, el conjunto blanco llega mermado, no solo por las lesiones de varias de sus figuras, sino también por el ritmo irregular que arrastra con Álvaro Arbeloa en el banquillo y por la posible ausencia de Kylian Mbappé. Además, ambos ya se enfrentaron esta temporada, con triunfo de los Citizens por 1-2 precisamente en el Santiago Bernabéu.

Horario y dónde ver Real Madrid vs Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League 2026

La serie entre el Real Madrid y el Manchester City promete ser una de los más atractivas de los octavos de final de la UEFA Champions League. Ambos equipos se enfrentarán en el partido de ida este miércoles 11 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu. Ante poco menos de 85 mil aficionados, el conjunto merengue y los Citizens protagonizarán un enfrentamiento entre dos de los grandes candidatos a conquistar la ‘Orejona’ en la presente temporada. Recuerda que en Claro Sports tendrás desde la comodidad de tu dispositivo móvil nuestro clásico minuto a minuto con la información más destacada de lo que suceda dentro y fuera del terreno de juego.

México (CDMX): 14:00 horas | Fox One

14:00 horas | Fox One Centroamérica : 14:00 horas | ESPN y Disney+

: 14:00 horas | ESPN y Disney+ Estados Unidos: 16:00 horas (ET) / 13:00 horas (PT) | Paramount y DAZN USA

16:00 horas (ET) / 13:00 horas (PT) | Paramount y DAZN USA Colombia : 15:00 horas | ESPN y Disney+

: 15:00 horas | ESPN y Disney+ Argentina: 17:00 horas | ESPN y Disney+

Octavos de final Champions League 2026: alineaciones probables del Real Madrid vs Manchester City

El partido de ida de los octavos de final de la Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu presenta un desafío importante para Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, quien llega con una larga lista de ausencias que condiciona su planteamiento táctico. Ante este panorama, surge la duda sobre si mantendrá su tradicional 4-3-3, un sistema que el equipo blanco domina por su equilibrio entre posesión y desplazamientos rápidos en el ataque. Sus dudas se centran principalmente en el paso irregular de sus laterales.

Del otro lado, Pep Guardiola llega con un panorama más favorable al frente del Manchester City, al mantener su apuesta por un 4-1-3-2 que refleja una evolución en su idea de juego. El técnico catalán ha optado por un ataque más compacto y vertical, donde el mediocentro actúa como ancla mientras tres volantes dinámicos conectan rápidamente con la dupla ofensiva. Este modelo busca romper líneas con mayor rapidez y atacar los espacios entre defensores, alejándose parcialmente del tradicional toque horizontal que caracterizó durante años a los equipos de Guardiola.

Real Madrid : Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Gonzalo García y Vinicius.

: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Gonzalo García y Vinicius. Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guéhi, Rayan Ait Nouri, Rodri Hernández, Bernardo Silva, Rayan Cherki, Nico O’Reilly, Erling Haaland y Antoine Semenyo.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Real Madrid vs Manchester City y cuánto paga?

De acuerdo con información de Caliente MX, el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League presenta un panorama muy parejo, aunque con ligera inclinación hacia el conjunto inglés. La victoria del Manchester City aparece con momio de -104, lo que lo coloca como favorito para este primer enfrentamiento, mientras que el triunfo del Real Madrid paga +250 y el empate se ubica en +275, reflejando que las probabilidades consideran más probable una victoria del cuadro dirigido por Pep Guardiola que un resultado favorable para el conjunto merengue en este primer capítulo de la eliminatoria.

En cuanto al mercado de goles, las líneas anticipan un partido abierto y con varias oportunidades ofensivas. La apuesta por más de 2.5 goles se sitúa en -175, una señal clara de que las proyecciones apuntan a un encuentro dinámico entre dos de los ataques más peligrosos del torneo. Por el contrario, el escenario de menos de 2.5 goles paga +135, lo que sugiere que un duelo cerrado o con pocos tantos luce menos probable según las tendencias del mercado de apuestas

