Explota la tensión en Junior: carros vandalizados y amenazas tras la eliminación

Crece la tensión en Junior tras quedar fuera de los cuadrangulares semifinales. Vandalizan vehículos de jugadores y aparece un mensaje intimidatorio en su sede.

Duros mensajes a jugadores de Junior | VizzorImage / @Habladeportes.

La eliminación de Junior de Barranquilla de la Liga BetPlay 2026-II desató la inconformidad de un sector de su hinchada, que expresó su malestar tras el empate 1-1 frente a Deportivo Pereira. El conjunto rojiblanco no consiguió el resultado que necesitaba para mantener vivas sus aspiraciones en el campeonato y quedó sin posibilidades de clasificar a los cuadrangulares semifinales.

La situación deportiva estuvo acompañada de un nuevo episodio de tensión alrededor del equipo. Después del compromiso, comenzaron a circular reportes sobre presuntas amenazas contra los futbolistas y actos vandálicos que habrían afectado vehículos de los jugadores y las instalaciones vinculadas al club. Los hechos reflejan el ambiente de frustración que se vive alrededor del vigente campeón del fútbol colombiano.

🚨COMUNICADO DE PRENSA🚨 https://t.co/rmfpJdjJpU — Junior FC (@JuniorClubSA) October 15, 2026

¿Qué pasó con Junior tras el empate contra Pereira?

El partido se disputó el miércoles 14 de octubre en el estadio Romelio Martínez, donde Junior actuó como local con la obligación de conseguir una victoria para seguir en la pelea por un lugar entre los ocho mejores del torneo. Sin embargo, el equipo barranquillero no logró cumplir con ese objetivo y terminó repartiendo puntos con el conjunto matecaña.

El inicio del compromiso parecía favorable para los dirigidos por el cuadro tiburón. Jermein Peña abrió el marcador al minuto cinco, dándole una ventaja temprana a Junior y alimentando la expectativa de sus aficionados. No obstante, Deportivo Pereira reaccionó en la segunda parte y encontró el empate por intermedio de Anderson Plata, resultado que terminó complicando definitivamente las aspiraciones rojiblancas.

A la igualdad se sumó otra acción que aumentó la frustración de los seguidores: Luis Fernando Muriel desperdició una oportunidad desde el punto penal. La falta de efectividad en un momento determinante volvió a poner en el centro de las críticas el rendimiento del equipo, que no consiguió transformar sus opciones en una victoria.

Vandalizan vehículos de jugadores de Junior

Tras confirmarse el complicado panorama deportivo, comenzaron a conocerse reportes sobre actos vandálicos contra vehículos de futbolistas de Junior. Según la información difundida, varios carros habrían sido pintados con mensajes de protesta, entre ellos la frase «Pongan huevos», una expresión utilizada por algunos aficionados para cuestionar la actitud y el compromiso de los jugadores.

Los hechos también habrían alcanzado una sede de entrenamiento vinculada al equipo, donde apareció un mensaje intimidatorio: “Sin vida, en Junior se juega a muerte“. La frase generó preocupación por el tono de la advertencia y por el ambiente de tensión que rodea al plantel después de quedarse sin opciones de disputar los cuadrangulares semifinales.

Vandalizan carros de jugadores de Junior | @Habladeportes.

Junior, en medio de la presión tras quedar eliminado

La eliminación representa un duro golpe para Junior, que llegaba al campeonato como vigente campeón del fútbol colombiano y tenía el objetivo de volver a ser protagonista en la recta final de la temporada. Sin embargo, los resultados no acompañaron al conjunto barranquillero y el empate frente a Deportivo Pereira terminó por sentenciar sus aspiraciones en la Liga BetPlay 2026-II.

Ahora, además de afrontar las consecuencias deportivas de la eliminación, el equipo queda en medio de un escenario de inconformidad entre parte de sus aficionados. Los reportes sobre daños materiales y presuntas amenazas trasladan la situación más allá de las críticas por el rendimiento futbolístico y ponen sobre la mesa la preocupación por la seguridad de los jugadores y el personal del club.

Junior deberá afrontar el cierre de su participación en el campeonato en medio de este clima de tensión, mientras se espera conocer más detalles sobre lo ocurrido con los vehículos y las instalaciones afectadas, así como eventuales pronunciamientos oficiales sobre los hechos denunciados.

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