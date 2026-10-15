Benfica vs Celtic, en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026, jornada 2

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Benfica vs Celtic, sigue el partido en vivo | Claro Sports

¡La Europa League continúa con un enfrentamiento entre dos históricos del fútbol europeo! El Benfica recibe al Celtic este jueves 15 de octubre en el Estadio da Luz de Lisboa, en un partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la temporada 2026/27. Los portugueses buscarán mantener su paso perfecto después de debutar con una victoria de 2-0 sobre el AC Milan, mientras que los escoceses intentarán recuperarse de su derrota por 3-1 ante el Ferencváros. ¿Podrá el Celtic conseguir sus primeros puntos o el Benfica sumará su segunda victoria consecutiva? Sigue todos los detalles de este encuentro a través de Claro Sports Premium, exclusivamente para México.

¿A qué hora inicia la transmisión del Benfica vs Celtic hoy 15 de octubre?

El partido entre Benfica y Celtic comenzará este jueves 15 de octubre de 2026 a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio da Luz de Lisboa, Portugal. El encuentro corresponde a la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League 2026/27.

La transmisión en vivo estará disponible a través de Claro Sports Premium, exclusivamente para México, donde los aficionados podrán seguir las acciones de uno de los enfrentamientos de la jornada europea.

Antecedentes y últimos cinco resultados del Benfica vs Celtic en la Europa League 2026

Benfica y Celtic se han enfrentado ocho veces en competencias oficiales de la UEFA, aunque este jueves disputarán su primer encuentro en la Europa League. Sus antecedentes corresponden a la antigua Copa de Europa y la Champions League. El enfrentamiento más reciente se celebró el 20 de noviembre de 2012, cuando el conjunto portugués se impuso 2-1 en Lisboa.

En sus últimos cinco enfrentamientos directos, el Benfica registra tres victorias, el Celtic una y el otro partido terminó empatado. Estos fueron los marcadores:

Fecha Partido Resultado 20 nov 2012 Benfica vs Celtic 2-1 19 sep 2012 Celtic vs Benfica 0-0 6 nov 2007 Celtic vs Benfica 1-0 24 oct 2007 Benfica vs Celtic 1-0 1 nov 2006 Benfica vs Celtic 3-0

Últimos cinco resultados del Benfica

Fecha Partido Marcador 11 oct 2026 Benfica vs Vitória Guimarães 2-0 20 sep 2026 Porto vs Benfica 3-1 16 sep 2026 AC Milan vs Benfica 0-2 13 sep 2026 Benfica vs Gil Vicente 3-1 9 sep 2026 Moreirense vs Benfica 0-4

Últimos cinco resultados del Celtic

Fecha Partido Marcador 11 oct 2026 Motherwell vs Celtic 0-2 20 sep 2026 Celtic vs Rangers 0-1 17 sep 2026 Celtic vs Ferencváros 1-3 13 sep 2026 Rangers vs Celtic 3-0 9 sep 2026 St. Johnstone vs Celtic 0-1

El Benfica llega con cuatro triunfos y una derrota en sus últimos cinco compromisos, mientras que el Celtic suma dos victorias y tres descalabros. Aunque los portugueses presentan mejores resultados recientes, el conjunto escocés buscará aprovechar su victoria más reciente ante Motherwell para competir en Lisboa y conseguir sus primeros puntos de la Europa League 2026/27.