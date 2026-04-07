Luis Díaz, ante su primera noche en el Santiago Bernabéu

El guajiro ya había jugado ante Real Madrid, pero nunca en el mítico templo de la capital española.

Luis Díaz calienta motores ante el Real Madrid | REUTERS

Llega el gran reto para Luis Díaz. Después de los últimos días, en Múnich solo se habla del gran reto que tendrá Luis Díaz y toda la banda dirigida por Vincent Kompany. Muchos catalogan el duelo del Real Madrid y Bayern como el ‘Clásico de Europa’, por el peso de las instituciones en sus respectivos países y a nivel orbital.

Los dos están obligados a pasar de ronda en una final casi que anticipada. La afición blanca, en el Santiago Bernabéu, orquestará la fiesta y el aliento en el primer sorbo. Del otro lado, la vuelta espera en el Allianz Arena la otra semana, pero lo más importante será tomar ventaja en los primeros 90′ de la llave.

Es un duelo pesado que le medirá el poderío a Luis Díaz, integrante del gran tridente que se roba miradas en Europa junto a Harry Kane y Michael Olise. Con el goleador inglés recuperado, la principal carta ofensiva sobre la banda izquierda tendrá de nuevo a su socio, quien no para de romper marcas. Eso sí, el guajiro llega con una espina encima.

La primera vez de Luis Díaz en el Bernabéu

Díaz tendrá su primera vez en el Santiago Bernabéu con la misión de graduarse en esa plaza. Ya se midió un par de veces contra los ‘Merengues’, una de ellas en final de Champions League el 2022 con el Liverpool, pero el saldo fue de derrota 1-0 con gol de Vinicius Junior. Una linda revancha para él, quizá, podría ser con gol y clasificación a la bolsa.

“Lucho aporta mucho al equipo. Regatea, crea ocasiones y define. Pero lo que lo hace especial es su mentalidad; no le teme al caos y se convierte en una amenaza en esas situaciones. Aporta mucha energía al equipo. Solo cabe felicitar al club por fichar a un jugador así. Es un gran jugador para el Bayern”, explicó Vincent Kompany en rueda de prensa. Elogios de peso hacia él.

Algo similar piensa Álvaro Arbeloa, quien dirige al Real Madrid y lleva en su espalda la posibilidad de salvar una tenebrosa campaña. Destacó la intensidad del ritmo para Díaz y Olise por el otro costado. “Son capaces de llevarte a situaciones con los jugadores por fuera con muchísimo talento. Tienen muchas armas para poder hacer daño al rival, para meter tantos goles como están haciendo y luego defensivamente súper implicados”.

El guajiro, a la fecha, suma 22 goles y 18 asistencias en 39 partidos a lo largo de la temporada. Cuatro de esos tantos, así como tres pasegoles, se han dado en duelos por Champions League.

Una de las metas personales, por qué no, será unirse a la lista de jugadores colombianos que le marcaron al Real Madrid. Hasta ahora van siete futbolistas: Carlos Bacca, Radamel Falcao García, James Rodríguez, Humberto Osorio Botello, Roger Martínez, Luis Muriel, Luis Javier Suárez y Juan Camilo Hernández.

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