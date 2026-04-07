Real Madrid vs Bayern Munich, el Clásico de Europa vive un nuevo capítulo en la Champions

Los bávaros buscan sacarse la espina clavada tras perder las últimas cuatro eliminatorias en las que se han visto las caras

La Champions League llega a la parte más emocionante de la temporada, con el inicio de los cuartos de final. Los duelos cada vez son más llamativos e intensos y la llave entre el Real Madrid y Bayern Munich no es la excepción, sobre todo por la gran rivalidad que existe entre los dos, al grado de ser denominado como el Clásico Europeo.

El duelo entre alemanes y españoles es el que más veces se ha repetido en la historia de la Copa de Europa, ya que se han enfrentado en 28 ocasiones. Con lo que supera por más de cinco partidos al segundo más disputado en esta competencia, como es el propio Madrid contra Juventus y superando la naciente rivalidad entre los ibéricos y el Manchester City, con 22 y 17 choques, respectivamente.

En estos 28 compromisos, la rivalidad está muy pareja entre bávaros e ibéricos, pues el Bayern presume de 12 victorias por el mismo número de triunfos de los de la capital española. En cuatro ocasiones más han igualado en el marcador.

Los goles también han destacado en este gran duelo, pues al ser dos instituciones poderosas en el Viejo Continente casi siempre hay una gran cantidad de anotaciones. A pesar de que ha habido goleadas por uno y otro club, en el historial están muy parejas, ya que los Madridistas presumen de 46 anotaciones por las 45 de los alemanes.

Real Madrid vs Bayern Munich: el Clásico Europeo, un duelo a matar o morir

Tanto el Real Madrid como el Bayern Munich son dos clubes que casi siempre son favoritos al título. Por lo que la mayoría de sus enfrentamientos han sido en fases finales, lo que hace que el número de enfrentamientos incremente considerablemente en el historial.

Solo en una ocasión compartieron grupo, en la Liguilla de octavos de final de la temporada 1999-00, bajo un formato antiguo de la Champions League, cuando se formaban una segunda fase de grupos para definir a los ocho mejores de la competencia. En dicha ocasión se vieron las caras en esa instancia y en las semifinales. A la postre, el Madrid salió el campeón tras golear al Valencia (3-0).

En instancias decisivas han medido fuerzas en 13 eliminatorias, con ocho triunfos para los merengues y cinco para los de Alemania. Por lo que el Real Madrid parece tenerles tomada la medida, sobre todo porque en las últimas cuatro eliminatorias ha salido avante.

Real Madrid 2-1 Bayern Munich | Semifinal, vuelta | 2023-24 Bayern Munich 2-2 Real Madrid | Semifinal, ida | 2023-24 Real Madrid 2-2 Bayern Munich | Semifinal, vuelta | 2017-18 Bayern Munich 1-2 Real Madrid | Semifinal, ida | 2017-18 Real Madrid 4-2 Bayern Munich | Cuartos de final, vuelta | 2016-17 Bayern Munich 1-2 Real Madrid | Cuartos de final, ida | 2016-17 Bayern Munich 0-4 Real Madrid | Semifinal, vuelta | 2013-14 Real Madrid 1-0 Bayern Munich | Semifinal, ida | 2013-14 Real Madrid 3-4 Bayern Munich | Semifinal, vuelta | 2011-12 Bayern Munich 2-1 Real Madrid | Semifinal, ida | 2011-12 Bayern Munich 2-1 Real Madrid | Octavos de final, vuelta | 2006-07 Real Madrid 3-2 Bayern Munich | Octavos de final, ida | 2006-07 Real Madrid 1-0 Bayern Munich | Octavos de final, vuelta | 2003-04 Bayern Munich 1-1 Real Madrid | Octavos de final, ida | 2003-04 Real Madrid 2-0 Bayern Munich | Cuartos de final, vuelta | 2001-02 Bayern Munich 2-1 Real Madrid | Cuartos de final, ida | 2001-02 Bayern Munich 2-1 Real Madrid | Semifinal, vuelta | 2000-01 Real Madrid 0-1 Bayern Munich | Semifinal, ida | 2000-01 Bayern Munich 2-1 Real Madrid | Semifinal, vuelta | 1999-00 Real Madrid 2-0 Bayern Munich | Semifinal, ida | 1999-00 Bayern Munich 4-1 Real Madrid | Grupo 3 | 1999-00 Real Madrid 2-4 Bayern Munich | Grupo 3 | 1999-00 Real Madrid 2-0 Bayern Munich | Cuartos de final, vuelta | 1987-88 Bayern Munich 3-2 Real Madrid | Cuartos de final, ida | 1987-88 Real Madrid 1-0 Bayern Munich | Semifinal, vuelta | 1986-87 Bayern Munich 4-1 Real Madrid | Semifinal, ida | 1986-87 Bayern Munich 2-0 Real Madrid | Semifinal, vuelta | 1975-76 Real Madrid 1-1 Bayern Munich | Semifinal, ida | 1975-76

Los duelos entre Rojos y Blancos han dejado gratos recuerdos y momentos memorables, como ocurrió en la última ocasión en las que se enfrentaron, en las semifinales de la 2023-24 con Joselu como el héroe anónimo al marcar las dos anotaciones que le dieron la remontada y el triunfo a los suyos.

Así como también la antesala de la final de la campaña 2011-12, que con un marcador global empatado a cuatro goles, todo se tuvo que definir en una cardíaca tanda de penaltis, donde hombres clave del Madrid como Cristiano Ronaldo y Kaká fallaron sus disparos, pero más que un mal cobro por su parte, Manuel Neuer salió en plan grande al atajarle a dos de los mejores cobradores de penales en los últimos años.

Tras las anotaciones de David Alaba y Mario Gomez; Toni Kroos, aún con los de Munich, erró su tiro y abrió la posibilidad de dejar con vida al Madrid. Algo que no dejó escapar Xabi Alonso al cobrar de buena manera. La esperanza española se mantenía con el fallo de Philipp Lahm, pero todo de derrumbó con Sergio Ramos, quien mandó a volar la pelota por encima de la meta. Una acción que después del acierto de Bastian Schweinsteiger, generó una gran ola de memes para el defensa español.

Por estos momentos se espera que el duelo de este martes y la vuelta de la próxima semana sean partidos intensos dentro de la cancha, entre dos clubes candidatos a salir campeón en este certamen.

Los duelos más repetidos en la historia de la Champions League

El Real Madrid es autodenominado como el Rey de Europa por contar con 15 títulos en la historia del certamen continental. Por lo mismo es que el cuadro blanco acapara las rivalidades más repetidas en la historia de la competencia. Contra el Bayern Munich se han visto las caras en 28 ocasiones y llegarán a 30 duelos después de estos cuartos de final.

Por si esto fuera poco, también ha tenido repetitivos compromisos frente a la Juventus y Manchester City, siendo los Citizens los que más han sorprendido dentro de este rubro por el protagonismo que han ganado en los últimos años, tomando en cuenta que solo registran 15 participaciones en la competencia.

Real Madrid vs Bayern Munich | 28 partidos

| 28 partidos Real Madrid vs Juventus | 22 partidos

| 22 partidos Real Madrid vs Manchester City | 17 partidos

| 17 partidos Milan vs Barcelona | 17 partidos

| 17 partidos Real Madrid vs Milan | 16 partidos

| 16 partidos Real Madrid vs Borussia Dortmund | 16 partidos

| 16 partidos Barcelona vs Chelsea | 16 partidos

| 16 partidos Barcelona vs Bayern Munich | 15 partidos

| 15 partidos Bayern Munich vs Milan | 15 partidos

| 15 partidos Barcelona vs Inter | 15 partidos

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