Brujas vs Aston Villa en vivo, UEFA Champions League 2026-27: ¡alineaciones confirmadas!

El conjunto belga recibe a un rival inglés que ha empezado a ganar protagonismo continental durante los últimos años.

Brujas y Aston Villa arrancan la fase de liga.

¿A qué hora juegan Brujas vs Aston Villa hoy, 8 de septiembre en la Champions League?

Este duelo se disputará en el Estadio Jan Breydel de la ciudad belga de Brujas y la programación lo puso para iniciar a las 6:45 p.m. locales de este martes. A partir de eso, se puede hacer el cambio horario para diferentes husos correspondientes a América.

México: 10:45 a.m.

10:45 a.m. Colombia: 11:45 a.m.

11:45 a.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 12:45 p.m.

12:45 p.m. Centroamérica (Costa Rica): 10:45 a.m.

10:45 a.m. Argentina: 1:45 p.m.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 1 de la Champions League?

Las señales de transmisión disponibles varían según el territorio en el que se encuentre la persona. Es importante que cada quien revise las guías de programación de los cableoperadores y los servicios de streaming listados en su país.

México: TNT Sports y Max.

TNT Sports y Max. Colombia: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Estados Unidos: CBS Sports, Paramount+, FuboTV, TUDN, Unimás, Univisión y ViX.

CBS Sports, Paramount+, FuboTV, TUDN, Unimás, Univisión y ViX. Centroamérica: Disney+.

Disney+. Argentina: Fox Sports y Disney+.

Alineaciones de Brujas vs Aston Villa, al momento

Brujas: Sommer; Sabbe, Han-beom Lee, Mechele, Seys; Vetlesen, Potts, Vanaken; Carlos Forbs, Tresoldi y Virgili.

Aston Villa: Suzuki; Wan-Bissaka, Lindelof, Pau Torres, Maatsen; Joao Gomes, Kamara, Buendía; McGinn, Jackson y Hemmings.

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