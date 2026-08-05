El Chelsea de Xabi Alonso cae ante la Juventus y liga su segunda derrota de pretemporada

Un disparo de Edon Zhegrova decidió un duelo cerrado ante el conjunto inglés, que generó oportunidades en el segundo tiempo, pero no pudo evitar la caída

La Juventus se impone al Chelsea | Reuters

La Juventus derrotó 0-1 al Chelsea en un partido de pretemporada definido por una acción individual de Edon Zhegrova. El atacante marcó el único gol al minuto 68 con un remate desde fuera del área que terminó en la escuadra izquierda. El resultado representó la segunda derrota de Xabi Alonso durante la preparación, en un encuentro que sirvió para probar diferentes alineaciones y repartir minutos entre titulares, suplentes y futbolistas jóvenes.

El compromiso comenzó con aproximaciones de ambos equipos, aunque ninguno consiguió establecer un dominio claro. Juventus avisó al minuto seis mediante dos intentos consecutivos: Andrea Cambiaso encontró un espacio dentro del área, pero su disparo fue bloqueado, mientras Manuel Locatelli mandó el balón desviado desde fuera del área. Chelsea respondió con un cabezazo de Danny Welbeck y un remate de Geovany Quenda, acciones que tampoco encontraron la portería defendida por Michele Di Gregorio.

El conjunto inglés volvió a acercarse al minuto 29, cuando Jamie Gittens remató de cabeza un centro enviado por Moisés Caicedo, aunque el balón salió por un costado. Cuatro minutos después, Geovany Quenda probó desde fuera del área, pero la defensa italiana rechazó su disparo. Juventus cerró la primera mitad con mayor presencia ofensiva: Jérémie Boga obligó a Robert Sánchez a intervenir al 43′ y Arkadiusz Milik estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de zurda que pasó junto al poste derecho.

El descanso llegó con el marcador empatado sin goles y los entrenadores aprovecharon el carácter amistoso del partido para modificar sus equipos. Chelsea incorporó a Mike Penders, Mamadou Sarr, Nicolas Jackson y Estêvão, mientras Juventus dio entrada a Mattia Perin, Bremer, Jonathan David, Augusto Owusu y Edon Zhegrova. Los cambios le dieron mayor ritmo al encuentro y permitieron que los ingleses tuvieran sus mejores oportunidades durante los primeros minutos del complemento.

Marco Palestra protagonizó dos llegadas consecutivas. Al minuto 49 recibió una asistencia de Nicolas Jackson y remató con la izquierda desde el centro del área, pero Mattia Perin detuvo el balón. Dos minutos después, Moisés Caicedo encontró al defensor con un pase en profundidad y Palestra volvió a exigir al arquero italiano con un disparo dirigido hacia la escuadra izquierda. Chelsea también consiguió dos tiros de esquina seguidos, aunque no pudo transformar ese momento de presión en el primer gol.

Juventus ajustó nuevamente su alineación al minuto 63 con los ingresos de Kenan Yildiz, Teun Koopmeiners y Juan Cabal. Chelsea respondió con siete modificaciones entre los minutos 65 y 66, incluidas las entradas de Dastan Satpaev, Liam Delap, Dário Essugo y Roméo Lavia. En medio de los movimientos, Bremer quedó cerca de marcar con un cabezazo tras un centro de Zhegrova, pero su remate se marchó por encima de la portería.

La jugada decisiva apareció al minuto 68. Kenan Yildiz encontró a Edon Zhegrova, quien controló fuera del área y ejecutó un disparo de zurda que se incrustó en la escuadra izquierda para colocar el 0-1. La conexión entre dos de los futbolistas incorporados durante el segundo tiempo rompió la igualdad. Después del gol, el partido fue interrumpido por una pausa de hidratación y Juventus administró la ventaja con una defensa ordenada.

Chelsea intentó reaccionar durante el cierre. Estêvão puso a prueba a Perin al minuto 82 con un remate desde fuera del área, y Dastan Satpaev hizo lo propio un minuto después, pero el guardameta evitó el empate. Roméo Lavia tuvo la última oportunidad en el tiempo añadido, aunque su disparo terminó alto y desviado. Juventus conservó el 1-0 hasta el silbatazo final y dejó al equipo de Xabi Alonso con su segunda derrota de la pretemporada.

Te puede interesar: