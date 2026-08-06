Jordania recibe pago atrasado de la FIFA, pero mantiene su rechazo a Gianni Infantino

El príncipe Ali Bin Al Hussein confirmó el depósito pendiente por la Copa Árabe y reiteró que su federación no apoyará al presidente de la FIFA

Gianni Infantino, presidente de la FIFA | Imago7

La Federación Jordana de Fútbol recibió el pago que la FIFA mantenía pendiente por la participación de su selección en la final de la Copa Árabe disputada en Qatar. El príncipe Ali Bin Al Hussein confirmó la entrega de los recursos, pero aclaró que este movimiento no modificará la postura de su federación frente a la continuidad de Gianni Infantino.

“Gracias a la administración de la FIFA por entregar repentinamente esta mañana lo que se debía a nuestros jugadores y cuerpo técnico, por el ascenso del equipo nacional de Jordania a la final de la Copa Árabe de la FIFA en Qatar el pasado diciembre”, publicó el presidente de la asociación jordana. El dirigente precisó: “se trataba de fondos que deberían haberse recibido hace ocho meses”.

El depósito se produjo dos días después de que Ali Bin Al Hussein acusara a la FIFA de condicionar su ayuda institucional a un respaldo para la reelección de Infantino. En su mensaje anterior, el dirigente aseguró que durante el Mundial recibió de manera verbal la indicación de que apoyar al presidente contribuiría a resolver los asuntos pendientes de Jordania.

Aunque reconoció que el pago representa un avance para los integrantes de la selección, el príncipe sostuvo que las dudas sobre la dirección del organismo permanecen. “No cambia las serias preocupaciones que nosotros en el mundo del fútbol tenemos respecto al liderazgo de la FIFA, ni altera lo que nuestras federaciones han sufrido en el pasado”, señaló.

Thank you to the FIFA administration for suddenly this morning delivering what was owed to our players and coaching staff, for the Jordan National team’s accession to the final of the FIFA Arab Cup in Qatar last December.

This was funding that should have been received 8 months… — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) August 6, 2026

Ali Bin Al Hussein también reiteró que la Federación Jordana no entregará una carta de respaldo ni votará por Infantino en el próximo proceso presidencial. “No cambia mi posición clara respecto al liderazgo de la FIFA: mi federación y yo no respaldaremos al presidente Infantino, ni votaremos por él”, agregó.

La denuncia inicial incluyó otros problemas enfrentados por Jordania durante su primera participación mundialista. El dirigente mencionó dificultades para que algunos aficionados obtuvieran visas para ingresar a Estados Unidos, el costo de las entradas y los impuestos aplicados a la federación por concentrarse y disputar sus partidos en territorio estadounidense.

El presidente de la JFA relacionó estos inconvenientes con el funcionamiento institucional de la FIFA y con los periodos electorales del organismo. “Es sintomático de esas mismas dificultades que todos enfrentamos, y que suelen estar vinculadas a las elecciones presidenciales de la FIFA”, expresó después de confirmar la recepción del dinero.

El pago resuelve la deuda correspondiente a la Copa Árabe, pero no termina con la diferencia entre Jordania y la presidencia de la FIFA. La federación asiática mantiene su negativa a respaldar a Infantino, mientras el dirigente busca conservar apoyos después de los cuestionamientos generados por FIFA Forward Enterprise y por la retirada de adhesiones de distintas asociaciones nacionales.

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