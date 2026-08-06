Xelajú MC sanciona a un futbolista gracias a las redes sociales

Sorpresa por un problema con Widvin Tebalán.

Widvin Tebalán, castigado en Xelajú | Facebook Xelajú MC

Xelajú MC atraviesa una inesperada polémica a pocos días de disputar una nueva jornada del Torneo Apertura 2026. El protagonista es Widvin Tebalán, quien fue sancionado económicamente por el club luego de que se viralizaran videos en redes sociales donde aparece participando en un campeonato amateur, una práctica que está prohibida por el reglamento interno de la institución. Ahora, la gran incógnita pasa por saber si el futbolista será tenido en cuenta por el entrenador Roberto Hernández para el próximo compromiso oficial.

La situación comenzó cuando en redes sociales empezaron a circular imágenes de Tebalán disputando la final de un campeonato intercomunitario entre Tunayac y San Antonio Pasajoc, en Momostenango, Totonicapán. En uno de los videos incluso se observa al jugador marcando un gol, mientras que en otra grabación se aprecia cómo le pide a una persona que no lo filme, aparentemente consciente de que su participación podía traerle consecuencias.

Paradójicamente, fueron los propios rivales que enfrentaron al futbolista quienes compartieron las imágenes en redes sociales. El material rápidamente se volvió viral y terminó llegando a la dirigencia de Xelajú MC, que decidió actuar al comprobar que uno de sus jugadores había incumplido una de las normas internas del club.

Aunque la institución no emitió un comunicado oficial con los detalles de la medida disciplinaria, el club aplicó una sanción económica a Tebalán por participar en un torneo sin autorización, exponiéndose además al riesgo de sufrir una lesión fuera de la competencia oficial. La medida busca reforzar una política interna que prohíbe a los integrantes del plantel disputar este tipo de campeonatos mientras tengan contrato vigente.

Sin embargo, la historia todavía no terminó. Más allá de la multa económica, será el entrenador Roberto Hernández quien tome la decisión deportiva sobre el futuro inmediato del futbolista. El técnico evaluará durante los próximos días si Tebalán integra o no la convocatoria para el encuentro frente a Malacateco, correspondiente a la tercera jornada del Apertura 2026.

La expectativa ahora está puesta en la lista de convocados que presente Xelajú MC antes del compromiso de este viernes. Si el mediocampista queda fuera, se confirmará que la sanción no solo tuvo consecuencias económicas, sino también deportivas. En cambio, si es incluido, el entrenador dejará en claro que considera cerrado el episodio tras la medida adoptada por la directiva.

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