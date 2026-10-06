Rating Colombia del 5 de octubre de 2026, según CNC: la cocina se desploma

El reality concurso ‘Masterchef Celebrity’ bajó posiciones dentro de los programas más vistos con respecto a septiembre.

Capítulo de ‘Masterchef Celebrity’. – @CanalRCN.

Arrancó una nueva semana y las cadenas de la televisión colombiana están muy pendientes al comportamiento de sus productos en cuando a la aceptación de la audiencia. El más reciente estudio del Centro Nacional de Consultoría (CNC) permitió ver cambios importantes en las mediciones con respecto a como finalizó el mes de septiembre. El reality concurso ‘Masterchef Celebrity’ fue el gran perjudicado, bajando posiciones.

Rating en Colombia del 5 de octubre de 2026, según CNC

Yo me llamo – Caracol TV | 16,19% María, la caprichosa – Caracol TV | 12,73% Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 11,10% Masterchef Celebrity – RCN | 10,16% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 9,74% Pa’ seguirte queriendo – RCN | 7,80% Ciudad lejana – Caracol TV | 6,70% La rosa de guadalupe, parte 2 – RCN | 5,91% Noticias RCN PRM – RCN | 5,70% Alas rotas – Caracol TV | 5,60%

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Programación de fútbol para este martes, 6 de octubre de 2026

6:00 p.m. | Argentina vs Benín | amistoso.

6:45 p.m. | Colombia vs Perú | amistoso.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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