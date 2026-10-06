Guatemala ya sabe lo que significa ganarle a Canadá y se ilusiona con hacer historia en la Nations League

Los de Tena buscarán meterse en semifinales.

Darwin Lom jugando ante Canadá. | RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES VIA AFP

El seleccionado de Guatemala finalizó como líder del Grupo B de la fase de grupos de la Concacaf Nations League con 7 puntos, producto de dos victorias, un empate y una derrota. Gracias a ello, obtuvo uno de los boletos a los cuartos de final de la competencia, instancia en la que se medirá frente a Canadá que es un rival al que ya enfrentó en eliminación directa recientemente y por ende, el augurio es positivo.

De acuerdo al cuadro principal, Guatemala se medirá con Canadá, que al igual que México, Estados Unidos y Panamá se incorpora al torneo en dicha fase dado que es uno de los cuatro mejores del Ranking, y en caso de que supere a los canadienses se medirá en semifinales contra el vencedor de la serie entre Estados Unidos y Haití; del otro lado, Panamá se las verá con Curazao y México ante Jamaica.

El caso es que si bien en la serie, Canadá es favorita por sobre Guatemala, la realidad indica que por la forma en que se clasificó a cuartos de final y la confianza que ello trajo consigo, la dificultad para los canadienses será máxima. Nadie esperaba que en los cuartos de final de la Copa Oro 2025 Guatemala eliminara a dicho rival, tras igualar 1-1 en los 90′ e imponerse por penales, y pasó.

En aquel recordado partido, Guatemala perdía 1 a 0 por gol de Jonathan David en la primera parte, pero apareció Rubio Rubín quien a pase de Santis, marcó de cabeza el empate. Antes, Jacob Shaffelburg había sido expulsado por doble amarilla y en ese contexto fue que durante el complemento llegaría el gol del empate, que daría lugar a una tanda de penales que ganó Guatemala 6-5.

Si bien los de Tena llegan a este partido en gran momento, el presente canadiense también es muy bueno. Vienen de un año especial en el que jugaron la Copa del Mundo, lograron meterse en los play off cayendo a manos de Marruecos, y en su dos primeras apariciones post Mundial, superaron a Chile y a Perú en amistosos, y próximamente tendrá otro ante los Estados Unidos.

The race continues in League A 🔥 https://t.co/obtNiLTje6 — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) October 6, 2026

Será una prueba espectacular para los de Tena, teniendo en cuenta de que el gran desafío es medirse frente a los mejores y de alguna manera estará jugando un partido sin la presión de ganar, algo que usado en beneficio podría ser muy influyente.

Más información: Guatemala logra un triunfo agónico ante Surinam y avanza a cuartos La clasificación conseguida frente a Surinam permite ahora cambiar el enfoque. La obligación inicial era superar una fase de grupos muy disputada y Guatemala consiguió cumplirla con una victoria agónica. A partir de ahora comienza otra etapa, con Canadá como próximo obstáculo y la posibilidad de seguir avanzando en un torneo que pondrá a prueba las aspiraciones del seleccionado guatemalteco.

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