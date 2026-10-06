Así se van a jugar los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026

Conoce la programación de los cuartos de final de la Copa BetPlay, con la salvedad que hay algunos detalles pendientes por confirmar.

Trofeo de la Copa BetPlay Dimayor. – Vizzor Image.

La Copa BetPlay avanza y lo más próximo por jugarse son los cuartos de final, aunque se debe mencionar que todavía falta por resolverse la llave entre Independiente Santa Fe y Fortaleza por los octavos. Más allá de eso, la Dimyaor informó la programación para la antepenúltima fase del torneo, la cual se llevará a cabo dentro de poco.

Recordemos que los cuartos también van a ser a partido único, esto por la reacomodación que se hizo en el calendario del fútbol colombiano por el terremoto del mes de agosto. Dicho eso, solo un equipo es el que oficia como local en esta ocasión, aunque después ya regresan los encuentros ida y vuelta.

Por otra parte, las llaves ya están establecidas, con la salvedad que falta el rival del Once Caldas que precisamente saldrá del cruce entre Santa Fe y Fortaleza. De igual forma, las localías también están desde hace un tiempo y no tienen modificaciones. En cuanto a los emparejamientos de clubes de la primera división, se tuvo en cuenta la reclasificación del 2026-I, mientras que si hay uno de la segunda, ese elenco jugará automáticamente en casa.

¿Cómo están conformados los cuartos de final de la Copa BetPlay?

Internacional de Bogotá vs Llaneros.

Barranquilla FC vs América de Cali.

Atlético Nacional vs Independiente Medellín.

Once Caldas vs Santa Fe o Fortaleza.

¿Cuándo y como se juegan los cuartos de final de la Copa BetPlay?

La primera llave que se va a definir es la del clásico paisa, en la cual Nacional va a ser el equipo que oficie como local. Dicho encuentro será el miércoles 14 de octubre a las 8:30 p.m., pero el estadio está pendiente por confirmar. Recordemos que el Atanasio Girardot no está disponible por otros eventos y se está a la espera de saber si se puede ahí o en otro escenario.

Luego, el jueves 15, Inter de Bogotá recibe a Llaneros en el Metropolitano de Techo a las 6:00 p.m. Para el miércoles 21 quedó el de Barranquilla contra América, cotejo que se disputara en el Romelio Martínez. En este caso, resta que Dimayor informe la hora en el que se va a desarrollar el mismo.

Por último, la entidad dejó claro que después de este domingo 11 de octubre dará a conocer el día y hora para la llave del Once Caldas, pues ese día juegan Santa Fe y Fortaleza. Así las cosas, el camino ya está marcado para los equipos que quedan con vida en este certamen y que quieren llegar a la final.

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