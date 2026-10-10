Posibles alineaciones del América vs Medellín por la Liga BetPlay 2026-II

Uno de los duelos más esperados y atractivos por la fecha 14 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

Posibles formaciones de América vs DIM.

La Liga BetPlay tendrá un atractivo duelo entre América de Cali e Independiente Medellín, dos equipos históricos del fútbol colombiano que buscarán sumar tres puntos importantes en la lucha por sus objetivos en el campeonato. El compromiso promete intensidad y emociones, con dos escuadras que necesitan mostrar su mejor versión para responder a las expectativas de sus hinchadas y seguir dando pasos firmes en el torneo.

Posible alineación de América para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría América de Cali: Jean Fernández, Mateo Castillo, Dany Rosero, Cristian Tovar, Omar Bertel, Josen Escobar, Ynai Quintero, Luis Quiñones, Yeison Guzmán, Jhon Murillo y Tompas Angel. DT: David González.

Posible alineación de Medellín para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Medellín: Salvazdor Ichazo; Hayen Palacios, Luis Escorcia, Alfonso Simarra, Esnéyder Mena; Baldomero Perlaza, Dídier Moreno, Agustín Martegani; John Montaño, Yony González y Kléiner Klinger. DT: Amaranto Perea.

¿Cómo y dónde ver América y Medellín por la Liga BetPlay 2026-II?

El partido entre el equipo de Cali y la capital de Antioquia correspondiente a la fecha 14 del torneo finalización, se podrá ver por medio de la señal de Win Sports +. Ahora bien, si usted no desea verlo por televisión, puede suscribirse a la aplicación de Win Play y verlo vía streaming por ahí.

Últimos partidos del América de Cali

04.10.2026 | Llaneros 1-2 América de Cali.

23.09.2026 | América de Cali 1-0 Águilas Doradas.

20.09.2026 | Deportes Tolima 1-1 América de Cali.

14.09.2026 | América de Cali 0-1 Deportivo Pasto.

09.09.2026 | América de Cali 4-1 Deportivo Pereira.

Últimos partidos de Independiente Medellín

05.10.2025 | Independiente Medellín 0-1 Santa Fe.

29.09.2026 | Independiente Medellín 2-2 Millonarios.

26.09.2026 | Junior 2-0 Independiente Medellín.

22.09.2026 | Independiente Medellín 2-1 Jaguares.

17.09.2026 | Atlético Bucaramanga 2-2 Independiente Medellín.

¿Quiénes serán los árbitros del partido?

Juez central: Alexander Ortiz.

Asistente 1: David Fuentes.

Asistente 2: Julio Hoyos.

Cuarto árbitro: Carlos Betancur.

VAR: Nicolás Gallo.

AVAR: Ariel Quintana.

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