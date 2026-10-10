El carril de la exigencia: Johan Mojica pone el pecho ante un implacable Barcelona

El lateral izquierdo colombiano de 35 años, Johan Mojica, fue titular en la derrota por tres goles a cero del Getafe ante FC Barcelona.

Johan Mojica ante Barcelona | Foto por LLUIS GENE / AFP

Se llevó a cabo la jornada número ocho de la LaLiga y un colombiano fue protagonista. El Getafe de Johan Mojica visitó el Camp Nou para enfrentarse a nada menos y nada más que el FC Barcelona. El juego terminó en una nueva goleada de los dirigidos por el alemán Hansi-Dieter Flick.

Desde el segundo minuto de partido la supremacía fue absoluta. Anthony Gordon la lata muy rápido y todo lo que tenía planeado el Getafe fue derribado. Los visitantes si lograron pasar la mitad de la cancha dos veces en el primer tiempo habrá sido mucho. De hecho, a la media hora de juego, Gabriel Jesus estrenó titularidad con gol en el FC Barcelona y aumentó la ventaja.

En la segunda mitad, Karim Adeyemi, Marc Bernal, Pedri y Fermín López ingresaron para seguirle dando rodaje a toda la plantilla culé. Luego, a los 73 minutos, Lamine Yamal mandó un gran centro al área y Jules Koundé definió muy cómodamente para sentenciar la goleada de Barça.

Así le fue a Johan Mojica ante FC Barcelona

Johan Mojica fue titular y disputó 64 minutos en el partido entre FC Barcelona y Getafe por la jornada número ocho de LaLiga 2026-2027. Claramente no fue un buen partido del colombiano, ni de ningún futbolista del equipo madrileño. Sin embargo, dentro de lo poco rescatable si estaba el sudamericano, hasta que fue sustituido.

Un remate, tres de ocho pases acertados, un pase en el último tercio, nueve posesiones perdidas, un despeje y una recuperación, fueron los números del ‘cafetero’. Datos y estadísticas que son fiel reflejo de la terrible presentación que tuvo el equipo de José Bordalás en territorio catalán.

Ahora bien, mientras Johan Mojica estuvo en cancha, Lamine Yamal no apareció en el partido. Un par de enganches y centro, pero realmente no brillaba en su máximo esplendor. No obstante, desde la salida al minuto 64 del colombiano, el español se dio un festín. Estuvo a punto de marcar el cuarto tanto del partido y asistió para la tercera anotación.

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