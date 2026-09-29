Guatemala vs El Salvador, en vivo: goles y resultado del partido de la Concacaf Nations League 2026 hoy 28 de septiembre

Sigue el minuto a minuto del partido entre Guatemala y El Salvador por la segunda jornada del Grupo B de la Concacaf Nations League.

Guatemala El Salvador, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Guatemala vs El Salvador! La Bicolor recibe este lunes 28 de septiembre a la Selecta en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, por la segunda jornada del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026. El encuentro comenzará a las 20:00 horas de ambos países, con los locales buscando sus primeros puntos y el conjunto salvadoreño intentando mantenerse en los primeros puestos.

Guatemala afronta su primera presentación como local después de caer 3-2 frente a Jamaica en Kingston. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena estuvo cerca de sumar como visitante gracias a los dos goles de Óscar Santis, pero recibió el tanto definitivo en el tiempo añadido. La Bicolor necesita recuperarse en El Trébol antes de los dos partidos contra Surinam que completarán su participación en esta fase.

El Salvador llega con tres puntos luego de vencer 3-1 a Martinica en su debut, con un doblete de Brayan Gil y un gol de Harold Osorio. El conjunto dirigido por Hernán Darío “Bolillo” Gómez terminó la primera jornada como líder del Grupo B por diferencia de goles y ahora afrontará su primera prueba como visitante con la posibilidad de sumar nuevamente en la pelea por la clasificación.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Guatemala vs El Salvador hoy 28 de septiembre de 2026?

Guatemala y El Salvador se enfrentarán el lunes 28 de septiembre de 2026 a las 20:00 horas de ambos países, en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, en Ciudad de Guatemala.

El duelo tendrá transmisión de FOX para los aficionados de Guatemala y El Salvador. La cadena cuenta con los derechos regionales de la Liga de Naciones y su acuerdo con Concacaf contempla cobertura tanto en televisión como en streaming. En Estados Unidos, las opciones anunciadas incluyen FOX Sports 2 y Fubo, mediante una suscripción que incorpore la señal.

Alineaciones del Guatemala vs El Salvador, al momento

Estas son las alineaciones titulares elegidas por Luis Fernando Tena y Hernán Bolillo Gómez para este duelo:

Guatemala : Nicholas Hagen; José Ardón, Nicolás Samayoa, José Pinto, José Morales; Rodrigo Saravia, Óscar Castellanos; Óscar Santis, Nathaniel Méndez-Laing, Rubio Rubín; José Martínez. DT : Luis Fernando Tena

: Nicholas Hagen; José Ardón, Nicolás Samayoa, José Pinto, José Morales; Rodrigo Saravia, Óscar Castellanos; Óscar Santis, Nathaniel Méndez-Laing, Rubio Rubín; José Martínez. : Luis Fernando Tena El Salvador: Mario González; Bryan Tamacas, Rudy Clavel, Jorge Cruz, Alexander Larín; Christian Martínez, Darwin Cerén; Harold Osorio, Brayan Gil, Jairo Henríquez; Nelson Bonilla. DT: Hernán Bolillo Gómez.

Antecedentes del Jamaica vs Honduras y últimos resultados en la Concacaf Nations League

7 de septiembre de 2023 | Guatemala 2-0 El Salvador

Te puede interesar