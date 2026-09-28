Jamaica vs Honduras, en vivo: goles y resultado del partido de la Concacaf Nations League 2026 hoy 28 de septiembre

Sigue el minuto a minuto del partido entre Jamaica y Honduras por la segunda jornada del Grupo B de la Concacaf Nations League.

Jamaica Honduras, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Jamaica vs Honduras! La Bicolor visita este lunes 28 de septiembre el National Stadium de Kingston por la segunda jornada del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026. El encuentro comenzará a las 18:00 horas de Honduras, con ambos seleccionados buscando sumar puntos importantes en una zona que entrega dos lugares para los cuartos de final.

Jamaica llega a este compromiso después de comenzar el torneo con una victoria 3-2 frente a Guatemala. Los Reggae Boyz consiguieron los tres puntos gracias al gol de Renaldo Cephas en el tiempo añadido y volverán a jugar como locales. Una nueva victoria les permitiría alcanzar las seis unidades antes de afrontar sus últimos dos encuentros de la fase de grupos.

Honduras, en cambio, necesita recuperarse después de caer 3-2 ante Surinam en el estadio Nacional Chelato Uclés. El equipo dirigido por José Francisco Molina mostró capacidad para generar situaciones en ataque, pero no pudo sumar en su primera presentación. Ahora afrontará su primer partido como visitante con el objetivo de conseguir sus primeros puntos y mantenerse en la pelea por la clasificación.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Jamaica vs Honduras hoy 28 de septiembre de 2026?

Jamaica y Honduras jugarán el lunes 28 de septiembre de 2026 a las 18:00 horas de Honduras, equivalentes a las 19:00 en Jamaica. El encuentro se disputará en el National Stadium de Kingston y corresponderá a la segunda jornada del Grupo B de la Liga A.

Se podrá ver en vivo por FOX en territorio hondureño, ya que la cadena tiene la transmisión de los encuentros que la Bicolor disputa como visitante. El acuerdo con Concacaf también contempla streaming mediante las plataformas de FOX para Centroamérica. Para los aficionados en Estados Unidos, el encuentro está programado por FOX Sports 2 y Fubo.

Alineaciones del Jamaica vs Honduras, al momento

Estas son las alineaciones titulares elegidas por Rudolph Speid y José Francisco Molina para este duelo:

Jamaica : Andre Blake, Joel Latibeaudiere, Richard King, Brandon Cover, Ronaldo Webster, Karoy Anderson, Kasey Palmer, Isaac Hayden, Kaheim Dixon, Bailey Cadamarteri, Renaldo Cephas. DT : Rudolph Speid

: Andre Blake, Joel Latibeaudiere, Richard King, Brandon Cover, Ronaldo Webster, Karoy Anderson, Kasey Palmer, Isaac Hayden, Kaheim Dixon, Bailey Cadamarteri, Renaldo Cephas. : Rudolph Speid Honduras: Edrick Menjívar, Joseph Rosales, Denil Maldonado, Giancarlo Sacaza, Cristopher Meléndez, Jonathan Rubio, Deybi Flores, José Reyes, Luis Palma, Dereck Moncada, Keyrol Figueroa. DT: José Francisco Molina.

Antecedentes del Jamaica vs Honduras y últimos resultados en la Concacaf Nations League

14 de octubre de 2024 | Jamaica 0-0 Honduras

10 de septiembre de 2024 | Honduras 1-2 Jamaica

8 de septiembre de 2023 | Jamaica 1-0 Honduras

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