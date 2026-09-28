Klopp asume la responsabilidad tras la derrota de Alemania ante Grecia

El estratega asumió la responsabilidad por la caída ante Grecia y habló sobre los ajustes que realizará en Alemania

Klopp confía en rescatar a Alemania | REUTERS/Kai Pfaffenbach

Jürgen Klopp enfrentó sus primeras críticas como entrenador de Alemania después de la derrota por 1-0 ante Grecia en la UEFA Nations League. El técnico reconoció que el resultado quedó lejos de sus expectativas, pero aseguró que el tropiezo forma parte de un proceso en el que busca construir una nueva identidad para la Mannschaft.

Tras el encuentro, Klopp habló con la cadena alemana ARD y aceptó la responsabilidad por las decisiones tomadas antes y durante el partido. El estratega señaló que la cantidad de cambios en la alineación, la elección de futbolistas y el planteamiento son aspectos que asume completamente dentro de su nuevo cargo.

“Es parte del proceso, absolutamente. La formación, los jugadores, la cantidad de cambios, me hago cargo del 100%”, explicó Klopp después del partido que terminó con la racha positiva inicial de su etapa al frente de Alemania.

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El entrenador alemán también reconoció la molestia por el resultado, principalmente porque consideró que su equipo generó opciones suficientes para evitar la derrota. Sin embargo, aceptó que el fútbol no siempre refleja el desarrollo del encuentro y que Grecia aprovechó mejor sus oportunidades.

“Así es el fútbol. Si empatábamos este partido lo podría haber aceptado, pero perder es duro. No creo que lo merecimos, pero pasó de todos modos, y acá estamos”, comentó el técnico, quien vio cómo Dimitrios Kourbelis marcó el único gol del partido para darle a Grecia un triunfo histórico.

Klopp destacó que el conjunto heleno llegó con una estrategia clara y logró complicar a Alemania durante varios momentos del encuentro. Para el seleccionador, uno de los puntos pendientes es que sus jugadores tengan mayor confianza en la idea futbolística que busca implementar.

“Grecia tenía un plan para este partido. Tenemos que estar más convencidos sobre lo que hacemos, y a partir de ahí las cosas se van a poner mejores. Podemos sacar mucho de este partido, lo vamos a hacer y vamos a trabajar en ello”, señaló.

De cara a los próximos compromisos ante Serbia y nuevamente frente a Grecia, Klopp adelantó que continuará con la rotación del plantel debido al proceso de evaluación que lleva a cabo. El entrenador explicó que todavía busca encontrar las mejores combinaciones dentro de un grupo amplio de futbolistas.

“Vamos a cambiar al plantel y al equipo. Lo bueno es que el rival no sabe necesariamente cómo vamos a jugar, pero nosotros tampoco lo sabemos, porque tenemos que juntar a este grupo de nuevo”, afirmó Klopp.

La derrota ante Grecia quedó marcada en la historia del fútbol heleno, ya que representó la primera victoria de su selección frente a Alemania. Ahora Klopp tendrá el reto de ajustar detalles y encontrar respuestas dentro de una etapa que apenas comienza para la tetracampeona del mundo.

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