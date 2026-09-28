Colombia sub 20 hace historia y recibe una multa tras ganar el bronce en el Mundial

Colombia sub 20 celebró una histórica medalla de bronce en el Mundial de Polonia tras vencer a Italia, aunque FIFA impuso una sanción económica.

Multa para Colombia sub 20 Femenina | FCF.

La Selección Colombia Femenina sub 20 cerró su participación en el Mundial de Polonia 2026 con una histórica medalla de bronce. El equipo dirigido por el combinado nacional consiguió subir por primera vez al podio de la categoría después de superar a importantes selecciones durante el torneo y vencer a Italia en una emocionante definición por penales.

Colombia hizo historia ante Italia

El partido por el tercer puesto terminó 1-1 después de los 90 minutos y el tiempo extra, con Sintia Cabezas como autora del gol colombiano. La igualdad llevó el encuentro hasta los lanzamientos desde el punto penal, instancia en la que la ‘Tricolor’ encontró a una protagonista fundamental: Luisa Agudelo.

La arquera colombiana se convirtió en una de las figuras de la jornada al detener dos penales, actuación que permitió que Colombia se impusiera ante Italia y asegurara una medalla de bronce inédita. De esta manera, el equipo nacional confirmó el crecimiento que viene teniendo el fútbol femenino juvenil en el país.

La sanción económica que recibió Colombia

Sin embargo, días después de la celebración apareció una noticia relacionada con la participación colombiana en el torneo. La Federación Colombiana de Fútbol recibió una multa de 1.000 dólares por parte de la FIFA, relacionada con las amonestaciones recibidas durante el partido por el tercer puesto frente a Italia.

Las tarjetas amarillas mostradas a Mariana Mosquera y Brenda Cardona fueron las que generaron la sanción. De acuerdo con el reglamento disciplinario, cada amonestación representó un cobro de 500 dólares, por lo que la suma total establecida para la Federación fue de 1.000 dólares.

La multa no afecta la medalla de Colombia

La sanción establecida por el organismo internacional es exclusivamente económica, por lo que no modifica el resultado conseguido por Colombia frente a Italia ni pone en riesgo la histórica medalla de bronce obtenida en Polonia. Tampoco existen sanciones individuales para las futbolistas involucradas.

De esta manera, la Selección Colombia sub 20 puede cerrar su participación mundialista con el balance de haber conseguido un resultado histórico para el fútbol femenino del país. La multa queda como un aspecto administrativo derivado del encuentro, mientras que el bronce representa uno de los mayores logros de Colombia en esta categoría.

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