Kevin Viveros dispara su valor en Brasil y ya es uno de los jugadores más cotizados del Brasileirao

Kevin Viveros es uno de los goleadores del Brasileirao y ya vale 20 millones de euros. El delantero colombiano también despierta interés en Inglaterra.

Kevin Viveros, jugando con Colombia | Jamie Sabau /Getty Images vía AFP.

El gran momento de Kevin Viveros en el fútbol brasileño sigue teniendo repercusiones dentro y fuera de la cancha. El delantero del Athletico Paranaense atraviesa una temporada sobresaliente, en la que sus goles lo han convertido en el máximo artillero del Brasileirao y, además, le permitieron recibir el llamado de la Selección Colombia. El atacante ya tuvo la oportunidad de debutar con el combinado nacional en el reciente empate 1-1 frente a México.

Viveros, goleador y figura del Brasileirao

Los números respaldan el impacto que ha tenido el colombiano desde su llegada al fútbol brasileño. Viveros suma 19 goles en 32 partidos disputados durante la temporada, cifras que lo mantienen como uno de los principales protagonistas del campeonato y que han sido determinantes para que Athletico Paranaense se encuentre actualmente en la tercera posición de la clasificación.

Su importancia ofensiva también queda reflejada en el peso que tiene dentro del equipo. El colombiano ha marcado el 41,8 % de los goles de Paranaense, convirtiéndose en una pieza fundamental para la campaña del club. Su capacidad goleadora y regularidad han hecho que su nombre empiece a aparecer con mayor fuerza en el mercado internacional.

Su valor se multiplicó en apenas unos meses

El rendimiento de Viveros también provocó un importante salto en su cotización. De acuerdo con la última actualización de Transfermarkt, el delantero de 26 años ahora tiene un valor de mercado de 20 millones de euros, una cifra que representa un crecimiento superior al 400 % respecto a los 3,5 millones de euros con los que comenzó el año.

El incremento ha sido especialmente notable durante los últimos meses. En apenas cuatro meses, Viveros pasó de estar valorado en 10 millones de euros a alcanzar los 20 millones, duplicando su cotización y entrando así en el grupo de los futbolistas más valiosos del Brasileirao.

Entre los jugadores más valiosos de Brasil

Con esta nueva valoración, el colombiano aparece como el octavo futbolista más costoso del campeonato brasileño, en un listado encabezado por Vitor Roque, de Palmeiras, con 38 millones de euros. José Manuel López, también del conjunto paulista, aparece con 32 millones, mientras que Danilo, de Botafogo, completa el grupo de los jugadores con mayor cotización.

La cifra alcanzada por Viveros también lo coloca entre los colombianos más valiosos del mercado. Su valoración ya supera la de jugadores como Gustavo Puerta y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, ambos con experiencia en el fútbol europeo, mientras que se encuentra a solo dos millones de euros de Jhon Lucumí, de Juventus, y Daniel Muñoz, del Nottingham Forest.

La Selección Colombia abre una nueva puerta

El crecimiento del atacante también tuvo un premio a nivel internacional. Néstor Lorenzo lo incluyó en la convocatoria de Colombia para la fecha FIFA de septiembre y Viveros hizo su debut con la Selección en el empate ante México, dando así su primer paso en el combinado nacional.

Su llegada a la Selección se produce en un momento de renovación y con la necesidad de encontrar nuevas alternativas en ataque. Su capacidad goleadora en Brasil puede convertirse en uno de sus principales argumentos para seguir siendo considerado por Lorenzo en las próximas convocatorias.

El interés que llega desde Inglaterra

El presente de Viveros tampoco ha pasado desapercibido en Europa. De acuerdo con información publicada por medios brasileños, Sunderland de Inglaterra habría mostrado interés en el delantero colombiano, una situación que podría abrirle una nueva posibilidad para continuar su carrera en el fútbol europeo.

Por ahora, el atacante concentra sus esfuerzos en mantener el nivel que lo llevó a convertirse en uno de los goleadores del Brasileirao. Con 19 tantos, una cotización de 20 millones de euros y su reciente debut con Colombia, Kevin Viveros atraviesa el momento más importante de su carrera y empieza a llamar la atención de clubes fuera de Brasil.

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