Hernán Darío Herrera se despide del Once Caldas: “Mi gratitud eterna a la institución”

El técnico publicó un emotivo mensaje días después de dirigir su último partido con el ‘Blanco Blanco’.

Hernán Darío Herrera salió de Once Caldas | Vizzor

El Once Caldas afrontará una nueva era sin el ‘Arriero’ Herrera. El bajón de resultados comprometió su cargo, además de las fuertes críticas de la hinchada por la gestión del técnico y el déficit numérico que presentó en los últimos compromisos. En la noche del sábado, cuando se disputaba el partido de Colombia ante México, el ‘Blanco Blanco’ confirmó su salida.

Una salida que dividió opiniones en todo sentido. Para muchos fue apresurada, mientras que otro sector considera que fue una “crónica de una muerte anunciada”. Su gestión devolvió la competitividad en un ‘grande caído’, al punto de estar cerca de una final liguera y escalar a cuartos de final en Copa Sudamericana. No obstante, la crítica estuvo en que faltó el salto de calidad.

El estratega de 68 años se despidió luego de dirigir un total de 155 compromisos en propiedad. Vale recordar que asistía a Pedro Sarmiento antes de tomar el cargo como líder del cuerpo técnico. Sin duda fue el proceso vigente más largo, puesto que tomó el cargo en octubre del 2023 hasta los últimos días.

La despedida de Hernán Darío Herrera

A través de sus redes sociales, envió un mensaje a la afición en son de gratitud, así como a Manizales y a todos los que formaron parte del proceso de entrenador en Once Caldas. Palabras muy emotivas que no pasaron desapercibidas.

“Quiero expresar mi más sincero y profundo agradecimiento a esta maravillosa tierra que me acogió con los brazos abiertos y a todos los que hacen parte de esta gran familia del fútbol. Gracias por su calidez, su civismo y por enseñarme lo que significa llevar al blanco blanco en el corazón. Es una ciudad que se lleva siempre en la memoria”, indicó de entrada.

“Mi gratitud eterna a la institución, a sus directivos, jugadores y personal administrativo por la oportunidad de trabajar por estos colores y el profesionalismo con el que siempre me rodearon. Les deseo el mayor de los éxitos en cada uno de sus retos futuros; que sigan los triunfos y las alegrías para este histórico club. (…) Me voy con el orgullo de haber dado lo mejor y con la certeza de que el respeto y la pasión por el juego siempre prevalecerán”, complementó.

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Con el ‘Panelo’ Valencia de interino, Once Caldas visitará Techo para jugar ante el Internacional de Bogotá a las 8:00 p.m. (hora COL). Por lo pronto, aunque suenan rumores que vinculan a Hernán Torres y otros nombres, no hay una decisión concisa sobre el elegido para ocupar el cargo de Herrera.

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