Tena apunta contra la organización de la Nations League y no ve que Guatemala sea favorita ante El Salvador

El técnico analizó la previa del partido.

Preocupaciones para Tena. (FEDEFUT)

Este lunes 28 de septiembre el seleccionado de Guatemala se medirá en el estadio el Trébol con su similar de El Salvador, en partido válido por la jornada 2 del Grupo B de la Concacaf Nations League 2026. En la previa del duelo, el entrenador mexicano Luis Fernando Tena habló en conferencia de prensa y palpitó lo que será el duelo ante los salvadoreños.

Una de las primeras reflexiones del técnico fue que no ve que haya un favorito a ganar el partido: “Para mí no hay un favorito como tal porque ya comprobamos que ser local en estas series no cuenta mucho, lo vimos en la eliminatoria pasada. Siento que El Salvador ha progresado a lo mostrado hace un año, con delanteros de muy buen nivel y eso los hace a ellos muy peligrosos”, señaló el técnico.

En esa misma línea, añadió: “Mi percepción de El Salvador es que es un equipo muy motivado (por la victoria ante Martinica), muy ordenado, miré a un equipo muy unido, los miré muy bien ante Martinica, siento que dominan un esquema bien. Nos debemos de preocupar y de ocuparnos de su gente de arriba, sus jugadores son muy capaces, tienen mucha velocidad y debemos cuidarnos de las transiciones que hacen ellos”.

Tena hizo referencia también a que el calendario que le tocó a Guatemala no fue el más favorable: “El sistema en que estamos jugando provoca mucho desgaste físico en los jugadores, nosotros tuvimos la mala fortuna de tocarnos dos viajes largos y desgastantes a Jamaica primero y después a Surinam, lo digo no como excusa, que no se me mal entienda”.

En esto de buscar una solución, sentenció: “Pienso que sería bueno a futuro tener de nuevo la oportunidad de enfrentarnos a nuestros rivales a dos partidos, con visitas recíprocas como se hacía antes, creo que el calendario que tenemos influye mucho en el rendimiento de los equipos”.

“Ayer El Salvador ya estaba anoche instalado en su sede y nosotros estábamos varados en Panamá y eso apunta a que El Salvador jugará mañana con menos desgaste físico que nosotros, repito que no es excusa porque debemos adaptarnos a todas las circunstancias (del torneo)”.

El caso es que Guatemala llega a este trascendental cotejo con la obligación de ganar ya que viene de perder en forma poco merecida contra Jamaica 3-2, una derrota lo empezaría a marginar del objetivo y por eso le urge cuando menos sumar.

En tanto, el elenco salvadoreño llega a este partido luego de obtener sus primeros tres puntos al vencer 3-1 a Martinica en la jornada inicial, resultado que lo dejó como único líder y es por eso que la motivación está en lograr una nueva victoria que lo deje cerca del objetivo.

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