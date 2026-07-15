Lautaro Martínez: “Este equipo no se cansa ante la adversidad; Tenemos como ejemplo al mejor del mundo”

El delantero habló tras consumar la voltereta ante Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo

Lautaro habla tras conseguir el pase a la final | Reuters/Nathan Ray Seebeck

Lautaro Martínez fue el protagonista de la noche en Atlanta. El delantero argentino marcó el gol del triunfo al minuto 90+2, después de una asistencia de Lionel Messi, y selló la remontada 2-1 ante Inglaterra para colocar a la Albiceleste en la final del Mundial 2026.

Tras el silbatazo final, el atacante habló en la entrevista flash tras el silbatazo final y dejó una de las frases más emotivas del torneo. “Es muy fuerte esto, es muy fuerte de verdad, la primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé hacer este gol”, expresó con la emoción todavía a flor de piel.

El tanto tuvo un valor especial por el momento en el que llegó. Argentina estaba a punto de quedar eliminada, pero Enzo Fernández empató al 87 y Lautaro apareció en tiempo agregado para completar una remontada que mantuvo con vida el sueño del bicampeonato.

El delantero también dedicó el gol a su familia, con una mención especial para su madre. “Para mi vieja que jamás dejó de tender mi cama, y eso vale más que un gol, que una Final”, señaló, en una declaración que reflejó el peso personal de una noche que quedará marcada en su carrera.

Lautaro evitó colocarse por encima de sus compañeros y reconoció la importancia del empate de Enzo Fernández. “Hoy me quedó a mí. Enzo hizo un golazo también”, afirmó el atacante, quien destacó el esfuerzo colectivo detrás de la reacción argentina.

El futbolista también explicó cómo cambió el partido en el tramo final. “Ellos se cansaron, han presionado 60 minutos, después del gol se metieron atrás y eso nos hizo estar más tranquilos”, analizó sobre una Inglaterra que perdió terreno después de tomar la ventaja.

“Este equipo no se cansa ante la adversidad. Tenemos como ejemplo al mejor del mundo”, agregó Martínez, más tarde, durante su paso por la zona mixta.

La Albiceleste aprovechó ese retroceso para adelantar líneas, instalarse cerca del área rival y aumentar la presión. La insistencia terminó por encontrar premio con los goles de Enzo y Lautaro, en una definición que castigó la postura conservadora del conjunto inglés.

Argentina disputará ahora la final ante España el próximo domingo en Nueva Jersey. Para Lautaro Martínez, el partido por el título llega después de cumplir el sueño que comenzó cuando recibió sus primeros botines: marcar el gol que llevó a su país a otra final de la Copa del Mundo.

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