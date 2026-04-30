Braga vs Friburgo, en vivo: transmisión partido de ida de las semifinales de la Europa League 2026

Braga y Friburgo abren las semifinales de la Europa League 2026 con duelo de ida en Portugal. Ambos llegan tras tropiezos ligueros, pero con buen paso europeo

Braga y Friburgo abren este jueves 30 de abril una serie que puede marcar el rumbo de las semifinales de la Europa League 2026, con el Estádio Municipal de Braga como escenario del partido de ida. El conjunto portugués llega con la misión de aprovechar la localía y dar el primer golpe en una eliminatoria que se resolverá la próxima semana en Alemania. UEFA confirmó que la ida se disputa en Braga y que la vuelta será el jueves 7 de mayo.

El Braga viene de una derrota 2-1 ante Santa Clara en la liga portuguesa, pero su recorrido europeo lo mantiene como un rival de alto riesgo, sobre todo por la manera en la que reaccionó en las rondas previas: remontó al Ferencváros tras caer 2-0 en la ida y eliminó al Betis después de ganar 4-2 en Sevilla. Del otro lado, el Friburgo también llega golpeado por un 4-0 ante Borussia Dortmund, aunque en Europa mostró contundencia ante Genk y Celta de Vigo para instalarse en una semifinal histórica para el club alemán.

Transmisión Braga vs Friburgo para Centroamérica

¿A qué hora inicia la transmisión del Braga vs Friburgo hoy 30 de abril de 2026?

El partido Braga vs Friburgo inicia este jueves 30 de abril a las 13:00 horas, tiempo del centro de México y de la mayor parte de Centroamérica, incluidos Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En Panamá, el arranque será a las 14:00 horas. UEFA programó todos los partidos de ida de las semifinales a las 21:00 horas de Europa central, mientras que el duelo se jugará en el Estádio Municipal de Braga.

La transmisión de Claro Sports arranca una hora antes del compromiso. La previa del encuentro tiene como foco principal el contraste entre un Braga que busca volver a una final europea, como ya ocurrió en 2011, y un Friburgo que disputa por primera vez una semifinal de competición UEFA.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Europa League 2026 y quién clasifica?

El criterio principal para definir al finalista es el marcador global de los dos partidos. Si Braga o Friburgo termina la eliminatoria con más goles sumados entre la ida y la vuelta, ese equipo avanzará a la final de la Europa League 2026. El gol de visitante no funciona como criterio de desempate, por lo que cualquier igualdad en el global después de los 180 minutos llevará la serie a la prórroga.

Si el global queda empatado al final del partido de vuelta, se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos. El equipo que marque más goles durante la prórroga avanzará a la siguiente ronda; si la igualdad se mantiene después del tiempo extra, la eliminatoria se definirá en tanda de penaltis. UEFA establece además que, antes del inicio de la prórroga, hay una pausa de cinco minutos.

El ganador de la serie entre Braga y Friburgo clasificará a la final del miércoles 20 de mayo de 2026 en el Beşiktaş Park de Estambul, donde enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Nottingham Forest y Aston Villa. Para el Braga, la eliminatoria representa la posibilidad de disputar su segunda final de Europa League; para el Friburgo, es la oportunidad de convertir su mejor campaña continental en una final histórica.

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