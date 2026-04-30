Adolfo Ríos aplaude la decisión de Guillermo Ochoa de retirarse después del Mundial: “Es cerrar con broche de oro”

El exportero de la selección mexicana y referente en la portería nacional compartió su analisis del momento que vive Ochoa

La posibilidad del retiro de Guillermo Ochoa tras el Mundial 2026 sigue generando reacciones en el entorno del fútbol mexicano. Luego del retuit del guardameta a una publicación de Fabrizio Romano, donde se menciona su despedida tras la justa mundialista, ahora fue Adolfo Ríos quien se pronunció al respecto con una postura clara y de respaldo hacia el histórico arquero.

El exportero de la selección mexicana y referente en la portería nacional compartió su analisis del momento que vive Ochoa, destacando que, de confirmarse la decisión, se trataría de un cierre ideal para una trayectoria marcada por la constancia y la presencia en los escenarios más importantes del fútbol internacional.

¿Qué dijo Adolfo Ríos sobre el posible retiro de Ochoa?

“Después de lo que ha salido con información del probable retiro de Memo Ochoa después del Mundial, pues no queda más que felicitar a Memo si esa decisión es la que está tomando”, expresó Ríos, quien consideró que no todos los futbolistas tienen la oportunidad de elegir el momento exacto para poner fin a su carrera.

El exguardameta explicó que, en muchas ocasiones, es el propio fútbol el que marca el final de una trayectoria, ya sea por decisiones deportivas, falta de oportunidades o problemas físicos. En ese sentido, valoró que Ochoa pueda tomar el control de ese momento y definir su despedida en sus propios términos.

“Hay ocasiones en las que no tienes tiempo de tomar una decisión para retirarte, sino que el fútbol de manera natural lo va haciendo”, señaló, al referirse a los escenarios en los que los jugadores no logran cerrar su carrera como quisieran, ya sea lejos de la titularidad o sin el reconocimiento a su historial.

Ríos también destacó la importancia de retirarse en un punto alto, lejos de situaciones que puedan opacar el legado construido a lo largo de los años. Para el exjugador, despedirse tras una Copa del Mundo representaría una oportunidad única para cerrar un ciclo de manera positiva.

“Terminar retirándote jugando un Mundial, dejando una huella, pero que esa huella no sea con lesiones o con cuestiones obligadas en las que ya no eres tomado en cuenta”, apuntó, subrayando el valor simbólico de una despedida en la máxima vitrina del fútbol.

Además, hizo énfasis en el carácter histórico que tendría la carrera de Ochoa en caso de concretarse su participación en 2026. “Fue un histórico de nuestro fútbol y hay que tener en claro una cosa: después de un Mundial es cerrar con broche de oro una carrera en donde ningún otro jugador mexicano ha participado en seis Mundiales”, afirmó.

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