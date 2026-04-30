Rayo Vallecano vs Estrasburgo, en vivo: transmisión partido de ida de semifinales de la Conference League 2026

Se abre una serie más que interesante entre dos equipos que sueñan.

¡¡¡Bienvenidos a la transmisión del Rayo Vallecano vs Estraburgo!!! Un gran encuentro en este jueves de mucho fútbol. El Rayo Vallecano y el Estrasburgo protagonizan un duelo histórico en la ida de las semifinales de la UEFA Conference League 2025-2026, en un enfrentamiento que marca el primer cruce entre clubes de España y Francia en la fase principal del torneo. Desde el estadio en Madrid, ambos equipos buscarán dar el primer paso hacia la final en una serie que promete ser intensa y equilibrada. Este partido contará con transmisión exclusiva de Claro Sports para Centroamérica, con todos los detalles y el minuto a minuto.

El conjunto español llega tras eliminar al AEK Atenas con un global de 4-3, consolidando su fortaleza como local, donde ha ganado diez de sus últimos doce partidos en competiciones UEFA. Por su parte, el Estrasburgo arriba con una campaña sólida y consistente, tras dejar en el camino al Mainz y mantenerse como uno de los equipos más regulares del certamen, con apenas una derrota en toda la competición. Con estilos distintos pero números muy parejos, el choque se perfila como una de las semifinales más atractivas del torneo.

¿A qué hora inicia la transmisión del Rayo Vallecano vs Estrasburgo hoy 30 de abril?

La transmisión del Rayo Vallecano vs Estrasburgo a través de Claro Sports comenzará a las 13:00 horas. El duelo corresponde a la ida de las semifinales de la Conference League y será el primer partido de una serie que promete ser apasionante.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Conference League 2026 y quién clasifica?

En la Conference League, las eliminatorias de fase final se definen a dos partidos (ida y vuelta), y el equipo que tenga el mejor marcador global es el que avanza a la siguiente ronda. En caso de empate en el global, ya no existe el criterio de gol de visitante, por lo que el partido se va a tiempos extra. Si la igualdad persiste, la clasificación se define mediante tanda de penales. De esta manera, el equipo que logre imponerse en el marcador total tras ambos encuentros será el que avance a las semifinales del torneo.

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