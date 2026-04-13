¿Está de vuelta? Marcel Ruiz viajaría con Toluca para duelo ante LA Galaxy y mantiene vivo el sueño del Mundial 2026

El mediocampista viajaría a Los Ángeles para el duelo de Concachampions, pero su regreso sigue en duda. Su evolución física será clave para aspirar al Mundial 2026

El jugador choricero desea estar en la gran cita del verano | Imago7

Marcel Ruiz volvería a estar cerca de Toluca en un momento clave de su recuperación. De acuerdo con TUDN, el mediocampista viajaría con el plantel a Los Ángeles para la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup ante LA Galaxy, una serie en la que los Diablos llegan con ventaja de 4-2 tras el partido de ida y que se resolverá este miércoles en Carson, California.

La noticia, sin embargo, no significa que su regreso a la cancha sea un hecho inmediato. Hoy, el escenario más realista coloca a Marcel más cerca de reaparecer en la convocatoria que de tener un papel determinante en el partido. Su presencia en el viaje respondería también a una dinámica de integración, mientras su rehabilitación sigue su curso y cualquier apresuramiento podría resultar contraproducente.

La base médica del caso explica por qué Toluca ha optado por la prudencia. Marcel Ruiz presenta una ruptura parcial de ligamento, diagnóstico revisado por tres médicos, y que por ahora no será sometido a cirugía. En lugar de eso, el plan se sostiene sobre un tratamiento conservador, enfocado en fortalecer la musculatura para darle estabilidad a la rodilla y evitar que el daño avance.

Ese detalle cambia por completo la lectura de su recuperación. No se trata de una vuelta exprés sin riesgos, sino de una carrera contra el tiempo en la que cada sesión física puede acercarlo o alejarlo del Mundial 2026. Según la información de Claro Sports, el plazo que maneja Toluca a día de hoy es de poco más de una semana para valorar su retorno a la cancha, con la posibilidad de que sumara minutos antes del cierre de la fase regular si la respuesta física es positiva.

Prudencia en torno a Marcel Ruiz

Antonio Mohamed ha sido el primero en bajar cualquier expectativa desmedida. El técnico dejó claro que no puede ponerle fecha exacta al regreso de Marcel y que hacerlo sería adivinar, aunque también reconoció que la presente semana marcaría el rumbo definitivo del mediocampista. Después de la ida ante el Galaxy, el estratega insistió en que el club no ejercerá presión y que la decisión final debe pasar por el propio jugador.

“Esta semana será decisiva”, resumió Mohamed, en una frase que hoy explica todo el contexto de Marcel Ruiz.Toluca lo acompaña, lo arropa y no quiere empujarlo a una recaída, pero también entiende que el futbolista atraviesa una ventana única para intentar volver en el cierre del torneo y pelear por un lugar en la selección mexicana. El viaje a Los Ángeles entraría justo en esa lógica: medir sensaciones, mantenerlo cerca del grupo y evaluar hasta dónde puede responder.

Carrera contrarreloj rumbo al Mundial 2026

Ahí aparece el otro gran tema: el Mundial 2026. Claro Sports reveló que en Toluca y en el entorno de la selección mexicana existe respaldo para Marcel, pero también pesa un criterio que Javier Aguirre ha repetido: no pretende convocar jugadores que no estén al cien por ciento físicamente. Por eso, más allá del talento del volante, el problema no es solo sanar, sino demostrar ritmo, tolerancia al dolor y capacidad competitiva en un plazo muy corto.

La pregunta de si tendrá minutos ante LA Galaxy sigue abierta, pero los reportes más recientes invitan a la cautela.Su viaje no garantizaría participación y Toluca solo lo utilizaría si el desarrollo del juego lo permite. Un regreso sin plena confianza o sin completar los tiempos adecuados de rehabilitación elevaría el riesgo de una recaída inmediata o incluso de una ruptura total. Si aparece, todo apunta a que sería en un escenario muy controlado y por pocos minutos; si no, Toluca seguirá administrando su regreso con la mira puesta en la Liga MX y, sobre todo, en que su candidatura rumbo al Mundial 2026 no se apague antes de tiempo.

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