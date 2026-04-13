¿Quién ganó la Batalla por el Auto en Exatlón México hoy domingo 12 de abril?

La semana 28 del reality show deportivo sigue su curso y no tuvo a ningún eliminado este domingo

Exatlón 2026: ¿Quiénes ganaron La Batalla por el Auto? | @ExatlonMX

Exatlón México vivió una jornada distinta este domingo 12 de abril, ya que no se llevó a cabo un eliminado dentro de la semana 28. La producción modificó la dinámica de la competencia y dividió las batallas por la Supervivencia en dos semanas, por lo que el desenlace quedó aplazado. Con ese cambio, la atención se concentró en la Batalla por el Auto, uno de los eventos centrales del fin de semana.

La competencia llegó a este punto con el Equipo Rojo y el Equipo Azul inmersos en una fase marcada por la presión de cada circuito. En ese contexto, el programa puso en juego dos autos, situación que elevó el interés sobre el resultado de la jornada. La disputa por los vehículos tomó el foco de la emisión ante la ausencia del tradicional Duelo de Eliminación.

Resumen: ¿Qué pasó y quién ganó la Batalla por el Auto este domingo 12 de abril?

La semana 28 quedó marcada por la Batalla por el Auto, una prueba que reunió enfrentamientos entre los atletas en una serie de circuitos. Después de esa ronda de competencias, Leo y Evelyn se quedaron con los automóviles en juego y se convirtieron en los ganadores de la jornada. El resultado colocó a ambos competidores como los nombres principales del domingo dentro del reality.

Desde el arranque, la prueba exigió ejecución en cada trayecto y definición en los momentos de cierre. La escuadra azul logró colocarse por delante en distintos pasajes de la competencia, con actuaciones de Alexis, Katia, Mufasa y Evelyn en el arranque de la Serie por la Supervivencia. En el cierre de la Batalla por el Auto, Leo y Evelyn resolvieron a su favor los duelos que definieron la entrega de los premios.

¿Quién son los eliminados de Exatlón México 2026? Lista completa

En esta ocasión no hubo eliminado, luego de que Antonio Rosique anunciara el cambio en el formato del programa. La Serie por la Supervivencia quedó dividida entre las semanas 28 y 29, con cinco circuitos y reglas distintas, lo que postergó la definición sobre la permanencia. Por esa razón, la lista de eliminados no sumó un nuevo nombre este domingo 12 de abril.

El riesgo, de acuerdo con la dinámica explicada en el programa, se mantiene abierto para las mujeres, ya que los resultados acumulados podrían definir más adelante quién entra a la lucha directa por seguir en la competencia. Mientras tanto, Adrián ‘Black Lion’ Leo también sumó un resultado en la semana al quedarse con la medalla individual tras imponerse en la contrarreloj masculina. El domingo cerró sin eliminación, pero con dos autos entregados y con la tensión trasladada a la siguiente semana.

¿Dónde ver en vivo el Domingo de Eliminación de Exatlón México? Canales de TV y online

Exatlón México se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas, tiempo del Centro de México, mientras que los domingos el horario de emisión es a las 20:00 horas. La señal del programa puede seguirse por televisión abierta a través de TV Azteca y también por sus plataformas digitales. Esa programación permite a la audiencia mantenerse al tanto de cada circuito, resultado y cambio en la competencia.

Además de la transmisión en televisión, el reality también puede verse en el sitio web y en la aplicación oficial de TV Azteca. De esa forma, el seguimiento puede hacerse desde celular, computadora o tableta. Con Leo y Evelyn como ganadores de la Batalla por el Auto, Exatlón México entra a la siguiente etapa de la temporada con la permanencia todavía en suspenso.

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