América vs Nashville SC en vivo: horario y dónde ver la vuelta de cuartos de final de la Concachampions 2026

Las Águilas deben de mostrar un funcionamiento que raye en la perfección para acceder a las semifinales. Un triunfo los pone en la siguiente ronda, mientras que un gol de Nashville lo obligaría a conseguir dos tantos

Los de Coapa buscarán el pase a semifinales en el Azteca | Claro Sports

América se juega su pase a las semifinales de la Concachampions 2026 cuando reciba a Nashville SC en el partido de vuelta de los cuartos de final. Tras el empate sin goles en el duelo de ida, el equipo mexicano está obligado a ganar en casa para mantenerse con vida en el torneo.

El conjunto dirigido por André Jardine llega a este compromiso con una racha sin victorias en sus últimos partidos (el último de ellos, un empate 1-1 ante Cruz Azul en el Clásico Joven), lo que pone presión sobre el equipo en un escenario donde cualquier error puede definir la eliminatoria. Del otro lado, Nashville buscará aprovechar el criterio de desempate para dar la sorpresa.

Mención aparte merece el hecho de que el equipo azulcrema enfrentará este compromiso en la cancha del renovado Estadio Azteca. Los de Coapa ya jugaron un encuentro de la Liga MX en el Coloso de Santa Úrsula; mismo que resolvieron con un empate ante la ‘Máquina Celeste’; por lo que la afición está deseosa de festejar un triunfo y el pase a las semifinales en el nido.

Fecha, hora y dónde ver en vivo el partido de vuelta de los cuartos de final de Concachampions 2026

El encuentro entre América y Nashville SC se disputará este martes 14 de abril a las 21:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca.

El partido se podrá ver en México a través de Fox y FOX One, mientras que en Estados Unidos estará disponible por FS1, TUDN y la plataforma ViX. Además, se podrá seguir el minuto a minuto en plataformas digitales.

Alineaciones probables América vs Nashville SC

Ambas escuadras lograron sacar un resultado positivo este fin de semana, por lo que podrían repetir alineaciones, en busca de mantener un rendimiento estable. Estos serían los elementos por utilizar para el partido del próximo martes.

América: Rodolfo Cota, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja, Ramón Juárez, Jonathan Dos Santos, Alejandro Zendejas, Rodrigo Dourado, Vinícius Moreira, Paul Rodríguez, Patricio Salas

Nashville: Brian Schwake; Josh Bauer, Jack Maher, Maxwell Woledzi, Daniel Lovitz; Ahmed Qasem, Patrick Yazbek, Edvard Tagseth, Alex Muyl; Warren Madrigal, Woobens Pacius.

Antecedentes y últimos resultados del América vs Nashville SC en Concachampions

América y Nashville SC han empatado en sus enfrentamientos previos, tanto en un partido amistoso en 2022 como en la Leagues Cup 2023. En ambas ocasiones se disputó una tanda de penales, y el equipo de la MLS se impuso desde los once pasos.

En cuanto al presente, América suma tres empates consecutivos en sus últimos compromisos, mientras que Nashville llega con mejores resultados recientes (acumulando cinco triunfos, un empate y solo un descalabro), lo que genera un contexto de equilibrio para este encuentro.

¿Quién avanza en caso de empate global? Conoce el orden de los criterios para clasificar en Concachampions

El equipo que avance a las semifinales será el que tenga ventaja en el marcador global tras los dos partidos. En caso de empate, el primer criterio será el gol de visitante.

Si la igualdad persiste, se disputará una prórroga de 30 minutos, donde el gol de visitante también será considerado. En caso de que no haya diferencia, la serie se definirá en una tanda de penaltis.

Este contexto obliga al América a buscar la victoria, ya que un empate con goles favorecería a Nashville. El conjunto mexicano necesita imponer condiciones en el tres veces mundialista para asegurar su lugar en la siguiente ronda.

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