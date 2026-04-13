Concachampions 2026 en vivo: calendario, horarios y resultados de la vuelta de los cuartos de final

América, Toluca, Cruz Azul y Tigres esperan dominar las semifinales, pero antes deberán de superar a Nashville, LA Galaxy, LAFC y Seattle

Horario y dónde ver en vivo los juegos de cuartos de final | Claro Sports.

La Concachampions 2026 entra en su fase decisiva con la disputa de los partidos de vuelta de los cuartos de final, donde varios equipos buscarán sellar su pase a las semifinales. Tras los encuentros de ida, algunas series se mantienen abiertas, mientras que otras presentan una ventaja clara que deberá confirmarse en los segundos duelos.

Equipos como América, Cruz Azul, Tigres y Toluca se juegan su continuidad en el torneo en una semana clave para sus aspiraciones internacionales. Los resultados de la ida dejaron escenarios distintos, lo que eleva la expectativa en cada una de las eliminatorias.

¿Cuándo y dónde se juega la vuelta de cuartos de final de la Concachampions 2026? Fecha, sedes y horarios

Los partidos de vuelta de los cuartos de final se disputarán entre el martes 14 y miércoles 15 de abril, con horarios definidos en tiempo del centro de México. La actividad inicia el martes con el duelo entre Cruz Azul y LAFC a las 19:00 horas, seguido del enfrentamiento entre América y Nashville a las 21:30 horas

Para el miércoles 15 de abril, LA Galaxy recibirá a Toluca a las 19:00 horas, mientras que Seattle Sounders enfrentará a Tigres a las 21:30. Cada uno de estos encuentros definirá a los equipos que avanzarán a la siguiente ronda del torneo.

Partidos de vuelta

Martes 14 de abril

Cruz Azul vs. LAFC | 19:00 horas | Estadio Cuauhtémoc

América vs. Nashville | 21:30 horas | Estadio Azteca

Miércoles 15 de abril

LA Galaxy vs. Toluca | 19:00 horas | Dignity Health Sports Park

Seattle Sounders vs. Tigres | 21:30 horas | Lumen Field

En los partidos de ida, Nashville y América empataron sin goles, mientras que LAFC tomó una cómoda ventaja de 3-0 sobre Cruz Azul. Quienes contaron con mejor suerte fueron Tigres, que vencieron 2-0 a Seattle Sounders, y Toluca, que se impuso 4-2 ante LA Galaxy, lo que los deja con un pie (o más) dentro de las semifinales.

¿Quién transmite en vivo los cuartos de final de Concachampions 2026 y dónde ver por TV y online?

La Concachampions 2026 se podrá ver en México a través de Fox y FOX One. En Estados Unidos, los encuentros serán transmitidos por FS1 y TUDN, además de la plataforma ViX, que ofrecerá la opción de seguir los partidos en línea.

También se podrá consultar el minuto a minuto, resultados y cobertura completa a través de plataformas digitales como Claro Sports, donde se dará seguimiento a cada uno de los encuentros de esta fase.

Formato y reglas de la Concacaf Champions Cup 2026: ¿cómo se definen los clasificados?

El pase a las semifinales se definirá por el marcador global tras los dos partidos de la serie. El equipo que tenga más goles en el total de los 180 minutos avanzará a la siguiente ronda.

En caso de empate en el global, el primer criterio de desempate será el gol de visitante, lo que le da valor a las anotaciones fuera de casa. Si la igualdad se mantiene, se disputará una prórroga de 30 minutos, donde también se considerará el gol de visitante.

Si después del tiempo extra no hay diferencia, la eliminatoria se definirá mediante una tanda de penaltis, donde uno de los equipos asegurará su lugar en las semifinales de la Concachampions 2026.

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