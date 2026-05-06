Toluca vs LAFC: el Infierno busca otra remontada histórica rumbo a la final de Concachampions 2026

Toluca busca remontar ante LAFC en el Infierno para avanzar a la final de la Concacaf Champions Cup 2026, donde ya espera Tigres

Toluca va por el boleto a la final | Claro Sports / Imago 7 / Reuters

La Concacaf Champions Cup 2026 está a un paso de conocer a sus finalistas y el Estadio Nemesio Díez será escenario de una de las noches más importantes del semestre para Toluca. Los Diablos Rojos recibirán al LAFC en la vuelta de las semifinales con la obligación de remontar el 2-1 sufrido en California, en un duelo donde el conjunto escarlata buscará imponer el peso de la altura, la historia y su afición para mantenerse con vida en la pelea por el título continental.

El equipo de Antonio Mohamed llega herido, pero todavía con esperanzas. El gol de visitante conseguido por Jesús Angulo en la ida mantiene abierta la eliminatoria y permite que Toluca clasifique con una victoria por la mínima sin recibir goles. Del otro lado aparece un LAFC que atraviesa uno de los mejores momentos internacionales de su historia y que aterriza en México como el único invicto restante del torneo.

LAFC golpeó primero en California

El partido de ida dejó un cierre dramático en Los Ángeles. Timothy Tillman adelantó al conjunto angelino en la segunda mitad, Angulo empató para Toluca y cuando parecía que todo terminaría igualado apareció Nkosi Tafari al minuto 90+1 para darle el triunfo al club de la MLS.

Más allá de la derrota, el gol de visitante dejó con vida a los Diablos. Antonio Mohamed reconoció tras el encuentro que el resultado no era el ideal, pero destacó que la serie sigue abierta gracias al tanto conseguido fuera de casa. “Sabemos que en casa tenemos otro nivel de juego y otra velocidad”, aseguró el técnico argentino.

El Nemesio Díez y la altura: las grandes armas escarlatas

Toluca apuesta gran parte de sus esperanzas a la fortaleza del Nemesio Díez. La Bombonera, ubicada a 2,660 metros sobre el nivel del mar, suele convertirse en un escenario incómodo para equipos extranjeros y particularmente para clubes de la MLS. El propio Marc Dos Santos reconoció que LAFC preparó cuidadosamente el viaje y buscó información específica sobre la altura, el estadio y las condiciones del partido. El técnico canadiense incluso consultó a gente de San Diego y del LA Galaxy para entender mejor cómo competir en Toluca.

Mohamed apostó todo por la Concachampions

La prioridad del Toluca quedó clara desde el fin de semana. En la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 frente a Pachuca, Mohamed utilizó un cuadro alternativo para cuidar futbolistas y reservar energías pensando exclusivamente en el choque ante LAFC.

La decisión terminó costando una derrota 1-0 frente a los Tuzos, pero dentro del club existe la convicción de que la Concacaf Champions Cup representa el gran objetivo internacional del semestre. Los Diablos quieren volver a una final continental y pelear por su tercera corona en el torneo.

Paulinho, la gran esperanza ofensiva

En el ataque escarlata, gran parte de las miradas apuntan a Paulinho. El delantero comparte el liderato de goleo del torneo con seis anotaciones en apenas cinco partidos y llega como la principal carta ofensiva de Toluca para buscar la remontada. Además, Alexis Vega y Jesús Gallardo fueron autorizados para permanecer con el club antes de reportar con la selección mexicana, una señal clara de la importancia que tiene este encuentro para la institución mexiquense.

LAFC quiere confirmar su nueva era internacional

El conjunto estadounidense también entiende el valor histórico de esta semifinal. LAFC busca llegar a su tercera final de Concacaf tras quedarse cerca del título en 2020 y 2023. La escuadra angelina atraviesa una racha de siete partidos sin perder en el torneo, con cinco victorias y dos empates, siendo el único equipo invicto que queda en el torneo.

Además, Son Heung-Min ha sido una de las grandes figuras de esta edición. El atacante surcoreano lidera el torneo con siete asistencias y fue determinante en los dos goles de la ida frente a Toluca.

Los antecedentes alimentan la esperanza escarlata

La historia ofrece señales positivas para Toluca. Los Diablos ya lograron una remontada en semifinales tras perder la ida, cuando eliminaron al América en la edición 2002-2003. Además, el Nemesio Díez ha sido escenario de noches memorables para el club en este torneo.

En semifinales disputadas en casa, Toluca consiguió clasificaciones históricas ante Saprissa y Alajuelense, convirtiendo al estadio en uno de los recintos más complicados de Concacaf.

Año Rival Ida Vuelta Global Resultado final 1972 CD Olimpia 0-1 1-1 1-2 Eliminado 1998 Deportivo Saprissa — 1-1* — Clasificó 2003 CF América 1-4 3-0 4-4 (GO) Clasificó 2006 Deportivo Saprissa 2-0 2-3 4-3 Clasificó 2010 CF Pachuca 1-1 0-1 1-2 Eliminado 2014 LD Alajuelense 1-0 2-0 3-0 Clasificó

* Toluca avanzó 4-3 en penales.

GO = Clasificación por Gol de Oro.

¿Qué necesita Toluca para avanzar a la final de la Concachampions 2026?

Toluca llega al partido de vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026 con la obligación de ganar para mantenerse con vida en el torneo, luego de caer 2-1 ante LAFC en el encuentro de ida disputado en California. El gol anotado por los Diablos como visitantes dejó abierta la eliminatoria y le da al equipo de Antonio Mohamed distintos escenarios favorables de cara al duelo en el Estadio Nemesio Díez.

El conjunto escarlata avanzará a la final si consigue una victoria de 1-0, gracias al criterio del gol de visitante, vigente en la competencia. Además, cualquier triunfo por diferencia de dos goles también le dará el boleto a la siguiente ronda sin importar los tantos que pueda recibir. Sin embargo, si Toluca gana 2-1, el marcador global terminaría empatado 3-3 y ambos clubes tendrían la misma cantidad de goles fuera de casa, por lo que el encuentro tendría que extenderse a tiempos extra y eventualmente a penales.

Por su parte, LAFC llegará al Nemesio Díez con ventaja y avanzará directamente a la final con cualquier empate o triunfo en territorio mexicano. El panorama también cambia si el equipo estadounidense logra marcar, ya que obligaría a Toluca a ganar por una diferencia mayor para mantenerse con vida.

Una noche que puede definir el semestre

Para Toluca, el partido representa mucho más que una semifinal. El equipo se juega la posibilidad de regresar a la élite continental, pelear por un nuevo título internacional y confirmar el proyecto encabezado por Antonio Mohamed. Una eliminación dejaría un golpe importante en medio de la Liguilla mexicana. LAFC, por su parte, quiere consolidar su crecimiento internacional y demostrar que puede competir y ganar en uno de los escenarios más difíciles del continente.

Con el pase a la final en juego, figuras internacionales sobre el campo y un estadio que promete explotar, Toluca y LAFC protagonizarán una de las noches más intensas del año en la Concacaf Champions Cup 2026.

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