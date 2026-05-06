La selección mexicana advierte: “El jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera del Mundial”

El Tri endurece postura tras la polémica por Alexis Vega y Jesús Gallardo previo a la semifinal entre Toluca y LAFC

Selección mexicana iniciará concentración este miércoles 6 de mayo | Imago7

La selección mexicana de fútbol lanzó una advertencia directa a los jugadores de la Liga MX convocados por Javier ‘Vasco’ Aguirre para la concentración rumbo al Mundial 2026. A través de un comunicado oficial, el combinado nacional informó que cualquier futbolista que no se presente este miércoles 6 de mayo a las 20:00 horas en el Centro de Alto Rendimiento quedará fuera de la Copa del Mundo.

El mensaje fue emitido horas después de la controversia generada por la situación de Alexis Vega y Jesús Gallardo, quienes permanecieron con Toluca para disputar el partido de vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026 ante LAFC, pese a estar contemplados en la convocatoria del Tricolor.

“Como se publicó el pasado martes 28 de abril de 2026, la concentración de la selección nacional de México para los tres partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, y la Copa del Mundo, iniciará este miércoles 6 de mayo a las 20 horas con los 20 jugadores de la Liga MX convocados por el director técnico Javier Aguirre”, explicó la FMF en el comunicado.

El documento también detalló que todos los jugadores convocados deben presentarse en las instalaciones del CAR en la Ciudad de México. “Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”, añadió el mensaje difundido por la selección mexicana.

El comunicado de la selección mexicana de fútbol | SMN

La postura de la Federación llegó luego de que Alexis Vega y Jesús Gallardo fueran vistos entrenando con el Toluca a unas horas del duelo ante LAFC en el Estadio Nemesio Diez. El equipo escarlata busca remontar la eliminatoria tras perder 2-1 el partido de ida de las semifinales de la Concacaf Champions Cup.

Antonio ‘Turco’ Mohamed, técnico de los Diablos, confirmó previamente que ambos futbolistas seguían concentrados con el club mexiquense. Incluso, durante conferencia de prensa, el entrenador argentino bromeó sobre la posibilidad de utilizarlos en el encuentro decisivo frente al conjunto angelino.

“Los estamos llamando por teléfono a ver si pueden venir mañana para el partido, a verlo o a jugarlo, si vienen a verlo los metemos a la cancha y juegan, capaz que juegan, quién sabe”, dijo Mohamed en conferencia de prensa.

El reclamo de Amaury Vergara

La situación provocó reacciones inmediatas dentro de la Liga MX. Amaury Vergara, presidente de Chivas, publicó un mensaje en redes sociales en el que cuestionó el manejo del acuerdo establecido entre clubes y selección mexicana sobre la liberación de jugadores convocados.

“El acuerdo es válido solamente cuando todas las partes lo respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, escribió el dirigente rojiblanco en su cuenta oficial de X.

Desde febrero, la Federación Mexicana de Fútbol había informado que los seleccionados podrían disputar únicamente la jornada 17 del Clausura 2026 y los partidos de ida de semifinales de la Concacaf Champions Cup antes de integrarse a la concentración nacional. Tanto Duilio Davino, director de selecciones nacionales, como Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, y el propio Javier Aguirre señalaron en distintas ocasiones que existía consenso entre los clubes para respetar dicho calendario.

Sin embargo, la situación en Toluca modificó el escenario y abrió la posibilidad de nuevas solicitudes por parte de otros equipos con jugadores convocados, como América, Cruz Azul y Pumas, que continúan compitiendo en la fase final del fútbol mexicano.

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