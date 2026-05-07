Jalen Brunson guía a los Knicks ante 76ers y Nueva York toma ventaja de 2-0

Nueva York venció 108-102 a los Philadelphia 76ers para colocarse 2-0 arriba en la serie, en un partido mucho más cerrado que el primero

Brunson durante el juego ante 76ers | Wendell Cruz-Imagn Images

Jalen Brunson volvió a aparecer en el momento más importante y los Knicks dieron otro golpe en las semifinales de la Conferencia Este. Nueva York venció 108-102 a los Philadelphia 76ers para colocarse 2-0 arriba en la serie, en un partido mucho más cerrado que el primero y que se definió en los minutos finales.

El base de los Knicks terminó con 26 puntos y fue clave cuando el marcador dejó de dar margen de error. Brunson encestó la canasta que rompió el empate con 5:06 por jugar y después sumó otro tiro para poner el 103-99 a favor de Nueva York, antes de que Mikal Bridges ampliara la diferencia a seis unidades.

Philadelphia compitió sin Joel Embiid, baja por molestias en la cadera y el tobillo derechos, luego de amanecer con dolor y no poder participar en la práctica matutina del equipo. Aun sin su figura principal, los 76ers ofrecieron una respuesta muy distinta a la del Juego 1, cuando habían caído 137-98 ante unos Knicks que llegaron con una racha de triunfos amplios en playoffs.

El encuentro tuvo 25 cambios de liderato, la mayor cifra en un partido de postemporada en 11 años, además de 14 empates. Ninguno de los dos equipos logró tomar ventaja mayor a siete puntos, reflejo de una noche en la que cada posesión pesó hasta el cierre.

OG Anunoby aportó 24 puntos para Nueva York, aunque no estuvo en la duela durante los minutos finales y no se aclaró si salió por alguna molestia. Karl-Anthony Towns también tuvo una actuación completa con 20 puntos, 10 rebotes y siete asistencias, mientras que Bridges colaboró con 18 unidades y tuvo una labor importante en la defensa sobre Tyrese Maxey en la segunda mitad.

Maxey lideró a los 76ers con 26 puntos después de quedarse en 13 durante el primer duelo. El guardia reaccionó con 15 puntos en el segundo cuarto y 19 en la primera mitad, mientras que Paul George y Kelly Oubre Jr. sumaron 19 cada uno, y VJ Edgecombe agregó 17 para mantener a Philadelphia cerca pese a la ausencia de Embiid.

La serie se trasladará ahora a Philadelphia, donde se jugarán el Juego 3 el viernes y el Juego 4 el domingo. Los 76ers vuelven a quedar contra la pared y necesitarán responder en casa, mientras los Knicks viajarán con el control de la eliminatoria y con Brunson como el hombre que volvió a resolver una noche de máxima presión.

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