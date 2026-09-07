La Liga MX manda en la Concachampions: nueve equipos mexicanos estarán en la edición 2027

León se unió a la fiesta mexicana en el torneo regional tras llevarse el triunfo en el partido por el tercer lugar dentro de la Leagues Cup

Casi media Liga MX verá actividad en el siguiente certamen | Imago7

La Copa de Campeones Concacaf 2027 comienza a tomar forma. Con la victoria de los Esmeraldas de León ante las Águilas del América en el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026, quedaron definidos los equipos clasificados al torneo regional, vía el certamen binacional; quedando así definidos todos los equipos a participar en la Concachampions por parte de México.

La Liga MX aportará una parte importante de los participantes en la próxima edición. Los primeros seis equipos mexicanos en asegurar su lugar fueron los Diablos Rojos del Toluca, los Tigres de la UANL, Cruz Azul, Pumas de la UNAM, América y las Chivas del Guadalajara, gracias a sus resultados en los torneos nacionales y su desempeño en la tabla acumulada.

Toluca y Tigres obtuvieron su clasificación tras disputar la definición del Apertura 2025, donde los Diablos Rojos se quedaron con el campeonato y los felinos terminaron como subcampeones. Por su parte, Cruz Azul y Pumas consiguieron sus lugares después del Clausura 2026, mientras América y Guadalajara ingresaron como los siguientes mejores clubes de la clasificación acumulada de la temporada regular.

La lista de representantes mexicanos aumentó después de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. Pachuca y Monterrey aseguraron su presencia en la Copa de Campeones Concacaf 2027, luego de los movimientos generados por la clasificación de otros equipos de la Liga MX dentro del torneo binacional.

Pachuca obtuvo un cupo adicional como el siguiente club mexicano mejor ubicado en la tabla acumulada que todavía no tenía asegurado su lugar. Monterrey también garantizó su participación y podrá ingresar mediante su posición dentro de los mejores equipos de la Leagues Cup o por una plaza adicional de Liga MX. Finalmente, el León se hizo del último cupo, disponible para el ganador del tercer lugar de la Leagues Cup.

🏆CONCACAF CHAMPIONS CUP 2027

✅9/27 TEAMS



9 Equipos Mexicanos jugarán la CCC el próximo año tras la clasificación de 🇲🇽León, 🇲🇽Pachuca y 🇲🇽Rayados en la Leagues Cup 2026.



Será la 1era vez en la historia que media Liga MX estara en la CONCACHAMPIONS siendo la más competida en… pic.twitter.com/DCCtayGYyy — CNF Sports (@CNFconcacaf) September 7, 2026

La edición 2027 también contará con representantes de otras competencias de la región. La MLS tendrá cinco lugares, mientras el torneo contempla plazas para campeones de la US Open Cup, Canadian Championship, Canadian Premier League, Caribbean Cup y Central American Cup.

El torneo tendrá como objetivo definir al campeón de clubes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Además, el ganador formará parte de los equipos que buscarán representar a la región en futuras competencias internacionales, como la Copa Intercontinental y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

Con varios clubes mexicanos ya clasificados, la Copa de Campeones Concacaf 2027 comienza a reunir a equipos que buscarán ampliar su historia dentro del fútbol regional. Toluca, Tigres, Cruz Azul, Pumas, América, Guadalajara, Pachuca, Monterrey y León serán parte de una competencia que reunirá a 27 instituciones por el título de la Confederación.

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