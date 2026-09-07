Erik Lira regresa a la actividad con Cruz Azul tras frustrarse su fichaje con Monaco

El mediocampista mexicano ingresó en el segundo tiempo ante Santos y volvió a portar el gafete de capitán celeste

Erik Lira vuelve a la actividad con Cruz Azul | Imago7

El regreso de Erik Lira con Cruz Azul llegó después de una de las semanas más complicadas de su carrera. El mediocampista mexicano volvió a tener minutos con La Máquina en el duelo de la jornada 7 del Apertura 2026 ante Santos Laguna, luego de que su fichaje por el Monaco se frustrara en el cierre del mercado europeo.

Lira comenzó el encuentro en la banca del Estadio Azteca y tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para volver a pisar una cancha con el conjunto cementero. El futbolista ingresó al minuto 78 en lugar de Jeremy Márquez y retomó su lugar dentro del equipo dirigido por Joel Huiqui.

Su aparición también tuvo un significado especial, pues una vez dentro del terreno de juego recibió el gafete de capitán. De esta manera, Lira volvió a concentrarse en la actividad deportiva con Cruz Azul después de permanecer algunos días alejado de los entrenamientos por decisión de la institución. Su última participación con La Máquina se había producido el pasado 16 de agosto ante Tijuana.

La ausencia de Lira estuvo relacionada directamente con el desenlace de las negociaciones con el Monaco. El conjunto francés y Cruz Azul habían alcanzado un acuerdo para concretar la transferencia, mientras que el jugador también tenía encaminado su vínculo con el equipo de la Ligue 1. Sin embargo, la operación dependía de que el club francés liberara una plaza para un jugador extracomunitario.

El movimiento finalmente no pudo concretarse dentro del plazo establecido por el mercado de fichajes. Lira incluso tenía preparado su viaje y había realizado los exámenes médicos en México, pero la salida de Folarin Balogun no se concretó y el conjunto monegasco no consiguió liberar el espacio necesario para registrar al mexicano.

Ante ese escenario, Cruz Azul decidió darle un par de días libres al mediocampista para que pudiera asimilar el desenlace de una negociación que representaba la posibilidad de cumplir su objetivo de jugar en Europa. El jugador se reincorporó a los entrenamientos el viernes 4 de septiembre, aunque llegó al partido frente a Santos sin la misma preparación que el resto de sus compañeros.

El regreso de Lira al terreno de juego también mantiene abierta la posibilidad de que su historia con el Monaco tenga un nuevo capítulo. Carlos Aviña, director deportivo del conjunto francés, reconoció que existió un acuerdo con Cruz Azul y con el futbolista, mientras que desde el club del Principado no descartaron volver a buscarlo en el mercado de invierno.

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Mientras se define lo que ocurrirá con su futuro, Erik Lira volvió a ponerse la camiseta de Cruz Azul y recibió la confianza de Huiqui para participar en los minutos finales. El mediocampista retomó así una actividad que se había detenido justo cuando parecía estar a punto de comenzar su primera experiencia en el fútbol europeo.

El regreso tuvo además un desenlace favorable para La Máquina, pues José Paradela marcó en los minutos finales para darle a Cruz Azul la victoria por 1-0 sobre Santos Laguna en el Estadio Azteca. Lira disputó los últimos minutos del encuentro y volvió a asumir el liderazgo dentro del campo con el gafete de capitán.

Ahora, el mexicano deberá recuperar ritmo competitivo y volver a ganarse un sitio en el once del equipo. Europa tendrá que esperar, pero la historia de Erik Lira todavía podría tener otro capítulo en el próximo mercado de fichajes.

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