Almada no se guarda nada tras la derrota del América ante León: “No me gustó el equipo”

El entrenador señaló que el equipo jugó sin la intensidad y precisión mostradas en encuentros anteriores y consideró que fue el peor partido desde su llegada al club

Guillermo Almada no ocultó su molestia después de que América perdió ante León en el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026. El técnico azulcrema consideró que su equipo estuvo lejos del funcionamiento mostrado en el encuentro anterior contra Monterrey y señaló que deberá realizar una autocrítica antes de concentrarse nuevamente en la Liga MX.

“No me gustó el equipo hoy. Creo que hicimos el peor partido de que estamos nosotros en el club, sin intensidad”, explicó Almada después del encuentro. El entrenador atribuyó parte del desarrollo al clima y al ritmo que tuvo el partido, aunque dejó claro que esas circunstancias no modifican su valoración sobre el desempeño del América.

Almada recordó que la eliminación ante Monterrey había sido distinta, pues consideró que sus dirigidos habían hecho méritos para conseguir el triunfo. “El otro día, si bien nos dolió mucho quedar afuera, hicimos méritos para llevarnos el partido, no nos lo llevamos y quedamos afuera por una definición por penales”, señaló.

Sobre el duelo ante León, el entrenador insistió en que América perdió elementos que forman parte de su identidad. “Tenemos que mejorar varias situaciones, sobre todo recuperar esa identidad que teníamos en los partidos anteriores y que hoy no mostramos por momentos”, explicó, además de reconocer que esperaba mayor intensidad en la búsqueda del arco rival.

El técnico también evitó evaluar el partido únicamente desde las actuaciones individuales. Después de que le preguntaran por los jugadores que tuvieron una oportunidad ante León, Almada explicó que su análisis parte del funcionamiento colectivo. “Cuando no funciona lo colectivo, las individualidades generalmente no pueden tener un buen desempeño”, afirmó.

Almada señaló que América tuvo problemas tanto en la intensidad como en la precisión durante el encuentro. “Hoy fue el andamiaje colectivo lo que no funcionó, sobre todo esa intensidad y esa precisión que habíamos tenido en la parte ofensiva. Y lo coronamos con la distracción del gol, que fue lógica consecuencia de nuestra imprecisión generada en muchos lapsos del partido.

Ahora, el América deberá cambiar el enfoque y regresar su atención al Apertura 2026 de la Liga MX. Almada reconoció que el equipo tendrá que asumir la responsabilidad por la derrota y comenzar a preparar el siguiente compromiso, que será frente a Cruz Azul.

“Tenemos que enfocarnos en el campeonato, asumir la responsabilidad de esta derrota de hoy y apuntar todas las baterías al próximo partido, que es Cruz Azul. Seguramente vamos a recuperar jugadores que no pudimos tener hoy, que también nos dan un abanico mayor de posibilidades con alguna incorporación que hicimos de último momento. Todas esas circunstancias nos van a fortalecer y nos vamos a enfocar pura y exclusivamente en el campeonato, pero primero hacer una buena autocrítica de este partido que no me gustó para nada”, sostuvo el entrenador.

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