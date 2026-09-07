Joel Huiqui respalda a Erik Lira tras frustrado traspaso y asegura que está comprometido con Cruz Azul

El técnico de Cruz Azul reveló que el mediocampista atravesó días complicados tras no concretarse su salida, pero aseguró que está comprometido con el proyecto

Joel Huiqui salió satisfecho del Estadio Olímpico Universitario después de que Cruz Azul derrotara 1-0 a Santos Laguna. Sin embargo, además del resultado, una de las principales cuestiones de la conferencia de prensa fue la situación de Erik Lira, quien regresó a la convocatoria después de no concretarse su transferencia.

El técnico cementero explicó que el mediocampista necesitó algunos días para asimilar lo ocurrido y reorganizarse con su familia. Ahora, Huiqui aseguró que Lira está dispuesto a continuar con el equipo y afrontar los compromisos que tendrá la Máquina en los próximos días.

Huiqui explica qué pasó con Erik Lira tras no concretarse su salida

El entrenador reconoció que la situación representó un momento complicado para el futbolista, quien había estado relacionado con una posible transferencia durante las últimas semanas. Ante la falta de un acuerdo, Cruz Azul optó por darle un periodo de descanso antes de reincorporarlo.

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“Ha sido un mes muy complicado para él, sobre todo por la situación de que no se pudo concretar su traspaso”, explicó Huiqui durante la conferencia de prensa.

El estratega detalló que la decisión de darle algunos días obedeció a una determinación conjunta entre el jugador, la directiva y el cuerpo técnico. “Hablamos con él en el caso de la dirección deportiva, del presidente; una vez que no se definió la transferencia, ellos, en conjunto con la dirección deportiva y el cuerpo técnico, decidimos darle un poco de descanso”, señaló.

Durante ese periodo, Lira tuvo la oportunidad de atender asuntos personales y pasar tiempo con su familia antes de volver al trabajo. “Él tuvo un par de días en donde se reorganizó con la familia, intentó resolver situaciones dentro de su misma situación, de lo que no pasó realmente”, relató Huiqui.

Erik Lira seguirá comprometido con Cruz Azul

Después de esos días, el mediocampista regresó a los entrenamientos y sostuvo una conversación con Huiqui antes del partido ante Santos. El técnico reveló que quiso conocer directamente cómo se encontraba el jugador y cuál era su disposición para continuar con el proyecto.

“Yo tuve una charla con él en corto ayer y le preguntaba cómo se sentía. Él manifiesta que está completamente comprometido con el proyecto”, afirmó el entrenador.

Huiqui dejó claro que, pese a que Lira no pudo concretar la transferencia que se buscaba, el futbolista mantiene su disposición para permanecer dentro del plantel. “Hoy desgraciadamente no se vio su transferencia, pero está dispuesto. Tiene toda la disposición para poder ser parte del plantel y esperando lo que viene”, agregó.

La respuesta del jugador también encontró respaldo dentro del vestidor. Huiqui explicó que sus compañeros mantienen una buena relación con él y que el regreso a la convocatoria fue recibido de manera positiva.

“Es un jugador que nos da muchísimo. Hoy creo que él sintió el respaldo de la gente a la hora de entrar al partido”, comentó. El entrenador incluso destacó la reacción de los aficionados durante la aparición del mediocampista en el encuentro ante Santos.

“Estamos muy contentos” de tener a Lira

Huiqui también hizo énfasis en el valor futbolístico de Lira para Cruz Azul y en lo que representa dentro de la estructura del equipo. “Dentro de la interna del equipo, del plantel, está feliz de tener a Erik”, aseguró.

El técnico reconoció que la situación tiene dos caras para el club y para el propio futbolista. “Obviamente es un gran valor para nosotros y por la jerarquía que tiene él, lo que él da dentro del campo, fuera del campo. Estamos muy contentos por eso, porque está aquí con nosotros”, explicó.

Aunque lamentó que el traspaso no se haya concretado, Huiqui confió en que la carrera del jugador tendrá nuevas oportunidades. “Tristes porque no se fue, pero seguramente vendrán cosas mucho mejores para él y para el equipo”, manifestó.

Cruz Azul recupera jugadores antes del América

En el plano deportivo, el triunfo ante Santos también permitió a Cruz Azul llegar con mejores sensaciones a los siguientes compromisos. Huiqui destacó que el equipo comienza a recuperar elementos que habían estado fuera y que el plantel tendrá más alternativas para enfrentar al América.

“Estamos muy contentos hoy porque recuperamos a Gonzalo (Piovi). Gonzalo hoy estuvo en la banca, no ingresó porque no fue tan necesario. Recuperamos a Amaury García, recuperamos el ritmo de jugadores, sobre todo el funcionamiento del equipo”, señaló.

La Máquina tendrá ahora una semana exigente, primero con el enfrentamiento ante América y posteriormente con el duelo frente al Inter Miami. Huiqui consideró que el equipo se acerca al funcionamiento que busca y espera que pueda demostrarlo en el próximo compromiso.

“Estamos cerca de poder ser el equipo que queremos ser y esperemos que se pueda mostrar el próximo fin de semana”, apuntó el entrenador.

Sobre la victoria ante Santos, Huiqui también destacó el trabajo colectivo que permitió encontrar el gol de José Paradela al minuto 89. El argentino había tenido una semana diferente por una quemadura que le impidió entrenar con normalidad, pero terminó entrando desde la banca para definir el encuentro.

“José obviamente es un jugador que nos da muchísimo en la ofensiva, pero más allá de la parte ofensiva de nosotros o lo que no logramos abrir el equipo, me parece a mí que el rival hoy no tiene los puntos que merece”, explicó.

Huiqui consideró que el tanto de Paradela no fue únicamente producto de una acción individual. “La calidad de José es increíble y nos dio el triunfo con ese gol, pero también viene de una construcción antes. Viene de ir minando al rival, de poder tener una buena posesión, seguir con el tema de las rupturas hacia las profundidades y demás”, concluyó.

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