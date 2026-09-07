Jornada 8 Liga MX, en vivo: horarios, pronósticos dónde ver los partidos del Apertura 2026

El Clásico Joven, el Clásico Regio y el Chivas vs Pumas encabezan una fecha con nueve partidos del fútbol mexicano

El Cruz Azul vs América es uno de los encuentros principales de la semana | Imago 7

La Liga MX continuará con el Apertura 2026 y la jornada 8 se disputará del viernes 11 al lunes 14 de septiembre, con nueve partidos y una cartelera que tendrá dos clásicos. América se mantiene como líder provisional con 16 puntos, mientras Chivas llegó a 14 después de vencer 3-0 al Atlético de San Luis.

Toluca, Tijuana y Atlas aparecen detrás con 13 unidades, aunque la clasificación todavía puede sufrir modificaciones debido a los encuentros pendientes de la jornada 7.

¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de la jornada 8 de la Liga MX 2026? Canales de TV y online

La jornada 8 comenzará el viernes 11 de septiembre con tres encuentros y finalizará el lunes 14 con León frente al Atlético de San Luis. El sábado concentrará Toluca vs Atlas, el Clásico Regio entre Monterrey y Tigres y el Clásico Joven entre Cruz Azul y América. La Liga MX también modificó la programación de dos encuentros: Rayados vs Tigres pasó al sábado a las 19:00 horas y Chivas vs Pumas se jugará el domingo a las 19:07.

Esta es la agenda de la jornada 8 de la Liga MX, con horarios del centro de México. Las señales corresponden a los derechos vigentes de los clubes locales y pueden tener ajustes en la programación previa a cada encuentro:

Viernes 11 de septiembre Necaxa vs Puebla | 19:00 horas | FOX One Atlante vs Pachuca | 21:00 horas | Azteca 7 Tijuana vs Querétaro | 21:00 horas | FOX One

Sábado 12 de septiembre Toluca vs Atlas | 17:00 horas | Azteca 7 y FOX One Monterrey vs Tigres | 19:00 horas | ViX Cruz Azul vs América | 21:00 horas | Canal 5, TUDN y ViX

Domingo 13 de septiembre Santos Laguna vs FC Juárez | 18:00 horas | TUDN y ViX Chivas vs Pumas | 19:07 horas | Prime Video

Lunes 14 de septiembre León vs Atlético de San Luis | 19:00 horas | FOX One



Pronósticos y quiénes son los favoritos de la jornada 8 de la Liga MX

Necaxa vs Puebla aparece como uno de los partidos más equilibrados del viernes. Los Rayos cuentan con ocho puntos después de siete encuentros, mientras la Franja suma 10 en seis presentaciones. Por posición en la tabla, Puebla llega con una ligera ventaja, aunque Necaxa tendrá la localía. En Atlante vs Pachuca ocurre algo similar: los Tuzos tienen ocho unidades y los Potros siete, por lo que el margen entre ambos es reducido.

MÁS INFORMACIÓN: Tabla de posiciones del Apertura 2026: ¿Quién es el líder de la Liga MX? Jornada 7

Tijuana parte con mejores números frente a Querétaro. Los Xolos llegan a la fecha con 13 puntos en seis partidos, mientras los Gallos tienen 10. Toluca vs Atlas será otro choque directo entre equipos de la zona alta: los Diablos suman 13 unidades en seis jornadas y Atlas tiene la misma cantidad después de siete encuentros, aunque Toluca presenta una mejor diferencia de goles y contará con la localía.

El Clásico Regio encuentra a Monterrey y Tigres en situaciones diferentes dentro de la clasificación. Rayados suma nueve puntos con un partido menos que los felinos, mientras Tigres tiene seis unidades después de siete encuentros. El conjunto de Monterrey aparece con ventaja por sus números y por jugar en el Gigante de Acero, aunque los clásicos suelen reducir las diferencias que muestra la tabla.

El partido que concentra buena parte de la atención será Cruz Azul vs América. Las Águilas son líderes e invictas con 16 puntos después de seis partidos, mientras La Máquina tenía nueve unidades antes de disputar su encuentro pendiente de la jornada 7 ante Santos. Por rendimiento en el torneo, América llega con ventaja al pronóstico inicial, pero Cruz Azul tendrá la oportunidad de recortar distancia ante su rival en el Estadio Banorte.

Chivas también aparece con mejores argumentos frente a Pumas. El Rebaño alcanzó 14 puntos después de su triunfo 3-0 sobre Atlético de San Luis, mientras los universitarios cuentan con ocho unidades y todavía deben disputar ante León su partido pendiente de la séptima fecha. En la parte baja, Santos parte con una ligera ventaja por la localía frente a un FC Juárez que continúa sin sumar, mientras León aparece por delante del Atlético de San Luis por su posición actual y por disputar el encuentro en casa.

Tabla de posiciones Liga MX: así llegan a la jornada 8 del Apertura 2026

América se mantiene en el primer lugar con 16 puntos y Chivas ocupa la segunda posición con 14, mientras Toluca, Tijuana y Atlas registran 13. Los Diablos y Xolos cuentan con un partido menos que los rojinegros. Querétaro, León y Puebla completan por ahora los primeros ocho puestos de clasificación directa a los cuartos de final.

La tabla todavía no representa el cierre definitivo de la jornada 7. Cruz Azul y Santos tienen pendiente su enfrentamiento de este domingo, Pumas recibirá a León el jueves 10 de septiembre y otros partidos fueron enviados a fechas posteriores. Por ello, varias posiciones podrían modificarse antes del comienzo de la jornada 8.

América | 16 puntos Chivas | 14 puntos Toluca | 13 puntos Tijuana | 13 puntos Atlas | 13 puntos Querétaro | 10 puntos León | 10 puntos Puebla | 10 puntos Monterrey | 9 puntos Cruz Azul | 9 puntos Pachuca | 8 puntos Pumas | 8 puntos Necaxa | 8 puntos Atlante | 7 puntos Tigres | 6 puntos Atlético de San Luis | 6 puntos Santos Laguna | 1 punto FC Juárez | 0 puntos

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