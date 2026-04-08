Nashville vs América en vivo: resultado y quién gana la ida de cuartos en la Concachampions 2026
El cuadro de las Águilas visita el GEODIS Park para buscar dar el golpe ante el mejor equipo de la MLS actualmente
Todo listo para que inicie el partido
Ambos equipos se preparan para salir al terreno de juego para el protocolo de la Concacaf. El América tiene la misión importante de anotar para hacer valer el gol de visitante, mientras que Nashville tiene que hacer pesar su casa para ir a CDMX con la ventaja y la tranqulidad en la serie. Nos espera un gran partido en el GEODIS Park.
América sufre en el 2026
América ha tenido una complicada temporada en el Clausura 2026, donde el cuadro de André Jardine se encuentra con cinco victorias, tres empates y cinco derrotas colocándose en el puesto seis de la clasificación. Aunque también han tenido que batallar con las lesiones, como la de Dagoberto Espinoza, Víctor Dávila, Luis Ángel Malagón y Henry Martín, lo que ha impedido que den su mejor fútbol y tengan que batallar para mantenerse en la pelea por la Liguilla.
¿Cómo llega Nashville SC a este partido?
El Nashville SC llega a este compromiso en un gran momento en la MLS. Regresan a casa después de casi tres semanas para encarar un duelo de alto calibre ante el Club América. Los “Boys in Gold” han tenido un arranque de temporada muy sólido, colocándose en la cima de la Conferencia Este de la MLS y mostrando regularidad en su rendimiento.
Con apenas una derrota en sus primeros diez partidos del año en todas las competiciones, Nashville ha demostrado ser un equipo competitivo y difícil de vencer. Además, su clasificación a esta instancia tras eliminar al Inter Miami refuerza su candidatura como un rival de cuidado, especialmente jugando en casa, donde buscarán dar el primer golpe en la serie
América buscará su primera victoria ante Nashville.
En la historia de los torneos entre MLS y Liga MX, estos dos equipos solo se han enfrentando en dos ocasiones y fue en la Leagues Cup, donde el América ha perdido los dos partidos en la vía de los penaltis. Esta es la primera vez que se enfrentarán en la Concachampions.
América 7-8 Nashville | Octavos de final | Leagues Cup
Nashville 7-5 América | Segunda ronda | Leagues Cup
Criterios de desempate en los cuartos de final de la Concachampions?
Los criterios de desempate se basan en el marcador global, tras los dos partidos de ida y vuelta, el equipo con más goles avanza. Si hay empate el primer criterio será el gol de visitante para defirnir al que avanza. Si el empate no se rompe se procederá a tiempos extras y luego penaltis para conocer al clasificado.
Alineaciones del Nashville vs América, al momento
Para el partido de esta tarde, así es como salen los dos equipos para el partido en Nashville:
América: Rodolfo Cota, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Raphael Veiga, Alejandro Zendejas, Patricio Salas, Isaías Violante.
Nashiville SC: Schwake, Woledzi, Palacios, Espinoza, Yazbek, Surridge, Mukhtar, Corcoran, Baker-Whiting, Najar, Madrigal
¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de ida en la Concachampions 2026?
El partido de Nashville SC y América se podrá seguir en FOX y FOX One en México. En Estados Unidos se podrá seguir por las señales de FS2, TUDN, Fubo, DirecTV Stream, ViX. Además de tener todos los detalles en el minuto a minuto de Claro Sports
¿A qué hora juegan Nashville vs América hoy martes 4 de abril en la Concacaf Champions Cup?
Antes de que inicie el partido les recordamos que el silbatazo inicial será a las 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 20:00 horas del Este y 17:00 horas del Pacífico.
Nashville vs América en vivo
¡Arrancan los cuartos de final! La Concacaf Champions Cup 2026 vuelve a la actividad este martes 7 de abril con un choque imperdible desde el GEODIS Park, donde el Nashville SC recibe al Club América en un duelo que promete emociones de principio a fin.
El conjunto dirigido por André Jardine buscará imponer condiciones desde la ida para encaminar su pase a semifinales, aunque no lo tendrá nada sencillo ante unos “Golden Boys” que vienen motivados tras dejar en el camino al Inter Miami. A pesar de algunos altibajos recientes en la MLS, Nashville ha demostrado ser un equipo peligroso, especialmente en casa.
Por su parte, las Águilas llegan con la misión de recuperar sensaciones luego de dejar escapar puntos en la Liga MX, por lo que este compromiso internacional representa una gran oportunidad para dar un golpe de autoridad. Todo está listo para un enfrentamiento intenso, con dos equipos que saldrán a buscar la ventaja desde el primer minuto. Sigue aquí el minuto a minuto de este partidazo.