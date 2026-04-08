Nashville vs América en vivo: resultado y quién gana la ida de cuartos en la Concachampions 2026

¿Cómo llega Nashville SC a este partido?

El Nashville SC llega a este compromiso en un gran momento en la MLS. Regresan a casa después de casi tres semanas para encarar un duelo de alto calibre ante el Club América. Los “Boys in Gold” han tenido un arranque de temporada muy sólido, colocándose en la cima de la Conferencia Este de la MLS y mostrando regularidad en su rendimiento.

Con apenas una derrota en sus primeros diez partidos del año en todas las competiciones, Nashville ha demostrado ser un equipo competitivo y difícil de vencer. Además, su clasificación a esta instancia tras eliminar al Inter Miami refuerza su candidatura como un rival de cuidado, especialmente jugando en casa, donde buscarán dar el primer golpe en la serie