O’Higgins vs Millonarios, en vivo la Copa Sudamericana: ¿Quién gana el partido de hoy?

El conjunto ‘Embajador’ se estrena en la fase de grupos del certamen continental, ante un equipo chileno que viene bien en su liga.

O’Higgins vs Millonarios | Claro Sports.

Resultado en vivo: O’Higgins 0-0 Millonarios | Primer tiempo

¡Ya se juega!

7:00 p.m. | ¡Actos protocolarios, ya estamos a contados minutos para que empiece el compromiso!

6:50 p.m. | ¡Ya se alistan los equipos para salir al terreno de juego!

¡¡Bienvenidos y bienvenidas!! Este es el minuto a minuto del duelo entre O’Higgins y Millonarios, válido por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Se espera que sea un gran duelo y que el equipo capitalino, regrese a Colombia con uno o tres puntos en el bolsillo.

Llegó la hora de la verdad para Millonarios que debuta este martes 7 de abril en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto ‘Embajador’ eliminó a Atlético Nacional y ahora, representará a Colombia en este certamen continental y hoy, enfrentará en Chile a O’Higgins en su primer partido de esta instancia y podrás seguir todos los detalles de este emocionante duelo a través de Claro Sports.

Horario del partido O’Higgins vs Millonarios hoy, 7 de abril

El debut en la Copa Sudamericana entre O’Higgins y Millonarios se disputará este martes 7 de abril, en un compromiso programado para las 7:00 p. m. (hora colombiana). Será el primer encuentro de ambos equipos en esta edición del torneo continental, en el que buscarán arrancar con pie derecho su camino en la competencia.

Alineación del O’higgins vs Millonarios para el primer partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana

O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faundez, Nicolás Garrido, Leandro Díaz, Luis Pavez; Martín Maturana, Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Arnaldo Castillo y Martín Sarrafiore. DT: Lucas Bovaglio.

Millonarios: Diego Novoa; Sebastián Del Castillo, Andrés Llinás, Édgar Elizalde, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mackalister Silva, Mateo García; Rodrigo Contreras y Leonardo Castro. DT: Fabián Bustos.

¿Quién transmite en vivo el O´Higgins vs Millonarios y dónde mirar en TV y en streaming?

El partido se llevará a cabo en el Estadio El Teniente, ubicado en Rancagua, Chile. Los aficionados podrán seguirlo en vivo por ESPN y mediante streaming en Disney+, mientras que en Claro Sports encontrarán toda la información y detalles del encuentro.

Te puede interesar: