La lista de los cinco tipos de alimentos que te ayudan a dormir profundo y descansar bien

Si tienes problemas para conciliar el sueño, estos alimentos te podrían ayudar a tener noches más reparadoras

Consume estos alimentos para dormir bien. | Reuters.

La calidad del sueño está influenciada por varios factores, y uno de los más importantes es la dieta. La producción de melatonina, una hormona clave en la regulación del ciclo de sueño-vigilia, está estrechamente vinculada a los alimentos que consumimos. Nutrientes como el triptófano, la vitamina B6, el magnesio y el zinc juegan un papel crucial en la producción de esta hormona, ayudando a que nuestro cuerpo se relaje y concilie el sueño con mayor facilidad. De esta forma, una buena alimentación no solo mejora nuestra salud en general, sino que también puede ser un aliado indispensable para lograr un descanso reparador.

Si bien existen diversos alimentos que pueden beneficiar la calidad del sueño, algunos de ellos destacan por su contenido de nutrientes que favorecen la producción de melatonina y otros neurotransmisores relacionados con el descanso. Entre estos, los huevos, frutos secos, frutas, lácteos y carnes de pavo o pollo son opciones destacadas que no solo mejoran la calidad del sueño, sino que también aportan otros beneficios para la salud general. Incorporar estos alimentos en nuestra dieta, especialmente en la cena, puede ser una excelente estrategia para asegurar un sueño profundo y reparador.

La evidencia científica respalda la relación entre una buena dieta y el sueño de calidad. Al incluir alimentos ricos en triptófano y otros nutrientes esenciales en nuestras comidas, podemos promover un mejor descanso y reducir los despertares nocturnos. A continuación, te presentamos los alimentos clave que te ayudarán a dormir mejor y cómo puedes incluirlos en tu rutina diaria.

¿Qué alimentos ayudan a conciliar mejor el sueño?

Para conciliar el sueño más fácilmente y disfrutar de un descanso reparador, es recomendable incorporar en tu dieta alimentos ricos en triptófano, melatonina, magnesio y vitamina B6. Algunos de los alimentos más efectivos son:

Huevo: Fuente de triptófano, un aminoácido esencial para la producción de melatonina. Además, es bajo en calorías, aporta proteínas y es fácil de digerir. Frutos secos: Almendras, nueces y cacahuetes contienen altas concentraciones de triptófano y magnesio, que ayudan a relajar el sistema nervioso y mejorar la calidad del sueño. Frutas: El plátano es especialmente útil por su contenido en triptófano, vitamina B6 y potasio, que favorecen la relajación muscular. También las cerezas, ricas en melatonina, pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño. Lácteos: Leche y yogur son ricos en triptófano, vitamina B6, magnesio y calcio, lo que favorece la conversión de triptófano en melatonina. Carnes de pavo y pollo: Estas carnes contienen altos niveles de triptófano, lo que las convierte en una excelente opción para la cena sin sobrecargar la digestión.

Alimentos con melatonina: consejos para consumirlos

La melatonina es la hormona clave en la regulación del sueño, y algunos alimentos son naturalmente ricos en ella. Entre los más destacados están las cerezas y el plátano, ambos fáciles de incorporar a tu dieta. Las cerezas, especialmente las guindas, tienen una cantidad considerable de melatonina que puede ayudarte a regular tu reloj biológico y mejorar la calidad del sueño. El plátano, además de ser rico en triptófano, también contiene potasio, que ayuda a relajar los músculos. Consumir estos alimentos una hora antes de acostarse puede facilitar un sueño profundo y continuo.

Estos son los alimentos que debes evitar para dormir bien

Aunque algunos alimentos pueden favorecer el sueño, hay otros que podrían dificultarlo. Evita el alcohol y la cafeína al menos seis horas antes de dormir, ya que ambos pueden interferir con los ciclos de sueño. Además, es recomendable evitar las comidas pesadas o picantes en la cena, ya que pueden causar malestar estomacal y dificultar la digestión, lo que afecta la calidad del sueño. Opta por una cena ligera que incluya alimentos ricos en triptófano y melatonina, como los mencionados anteriormente, para facilitar el proceso de relajación y asegurar un descanso adecuado.

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