Rómulo destaca a Ángel Correa y Juan Brunetta previo al duelo ante Nashville

El mediocampista destacó la confianza del plantel hacia los dos atacantes argentinos, además de mencionar que la goleada ante Mazatlán levantó la moral del equipo

Los argentinos lideran la ofensiva felina | Imago7

Tigres se prepara para un nuevo reto internacional en la Concacaf Champions Cup, donde buscará tomar ventaja ante Nashville en las semifinales. En la antesala del encuentro, Rómulo Zwarg destacó la importancia del funcionamiento colectivo, pero también el peso específico de jugadores como Juan Brunetta y Ángel Correa dentro del esquema del equipo.

El brasileño señaló que el equipo necesita que ambos futbolistas estén en plenitud para aspirar a un resultado favorable, tal como ha sucedido en recientes encuentros, donde han sido determinantes en el ataque felino.

“Sabemos que los dos son jugadores de mucha calidad. Pienso que cuando están en la cancha los partidos cambian. Cuando tienen un buen día hacen la diferencia y nosotros tenemos que estar para apoyarlos y defender no solo por ellos, sino por todo el equipo“, explicó.

El mediocampista también hizo referencia a los momentos que pueden atravesar los delanteros y la manera en que el grupo respalda su desempeño. “Son jugadores que están adelante y a veces pasan por momentos sin gol y reciben críticas, pero tienen la cabeza para manejar estas situaciones y están listos para esta recta final, tanto en la liguilla como en Concacaf. Hay que darles confianza para que sigan así”, añadió.

Zwarg reconoció que el equipo ha tenido dificultades como visitante, aunque considera que el triunfo ante Mazatlán ayudó a recuperar sensaciones. “En los últimos partidos nos costó sacar resultados fuera de casa, pero todos los equipos pasan por momentos así. Hay que saber administrarlos. Contra Mazatlán jugamos bien, eso nos dio confianza y energía para seguir”, comentó.

Finalmente, el jugador habló de las ausencias y del planteamiento ante Nashville. “Sabemos que la carga de partidos es alta, pero tenemos la estructura para recuperarnos. Van a faltar jugadores importantes, pero el equipo está preparado. Nashville genera ocasiones y juega al contragolpe, pero confiamos en nuestra defensa. Marcar de visitante es importante, pero lo principal es saber defender”, concluyó.

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