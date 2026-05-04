Toluca vs LAFC en vivo: horario y dónde ver la vuelta de semifinales de la Concachampions 2026

Los Diablos buscan darle vuelta a la serie y asegurar su boleto a la final de la Concacaf Champions Cup

Toluca vs LAFC, en vivo la Concachampions 2026 | Claro Sports

Toluca y LAFC definen al segundo finalista de la Concacaf Champions Cup 2025-26. Este miércoles 6 de mayo los Diablos Rojos reciben al conjunto angelino en el Nemesio Diez, en el partido de vuelta de las semifinales del torneo. El encuentro se disputará a las 19:30 horas (tiempo del centro de México).

El conjunto escarlata llega con la obligación de revertir la serie para conseguir el boleto a la final, después de perder 2-1 el juego de ida celebrado en Los Ángeles. La escuadra mexicana cayó como visitante con goles de Timothy Tillman (51′) y Nkosi Tafari (90+1′), mientras que Jesús Angulo marcó por Toluca.

“Tenemos el gol de visitante, que eso también nos da la tranquilidad, así que nada, obviamente que no nos gusta perder, pero dentro de todo el gol de visitante es una buena noticia para nosotros. El segundo tiempo no fue lo que nosotros queríamos, pero sabemos que en casa tenemos otro nivel de juego, otra velocidad”, declaró tras la ida Antonio ‘Turco’ Mohamed, técnico de los Diablos.

Los mexiquenses llegarán a la cita después de perder 0-1 ante Pachuca en la ida de los cuartos de final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en un duelo en el que utilizaron un cuadro alternativo para priorizar el partido frente al LAFC. Del otro lado los dirigidos por Marc Dos Santos vienen de igualar 2-2 contra San Diego FC en la MLS.

Fecha, hora y dónde ver en vivo el partido de vuelta de las semifinales de Concachampions 2026

El partido de vuelta entre Toluca y LAFC, en el marco de las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026, se disputará este miércoles 6 de mayo a las 19:30 horas (tiempo del centro de México). Las acciones del juego se podrán seguir en vivo y en directo a través de la señal de FOX One. Además en Claro Sports tendremos todas las emociones en nuestro tradicional minuto a minuto.

Alineaciones probables Toluca vs LAFC

Los dos equipos saltarían a la cancha con lo mejor disponible, presentando alineaciones muy parecidas respecto al juego de ida. El técnico del Toluca, Antonio ‘Turco’ Mohamed, no contará con Alexis Vega y Jesús Gallardo, elementos convocados por la selección mexicana de fútbol para el Mundial 2026; por parte de los angelinos, el regreso de Denis Bouanga.

LAFC: Hugo Lloris, Nkosi Tafari, Aaron Long, Ryan Porteous, Mathieu Choiniere, Marco Delgado, Jacob Shaffelburg, Denis Bouanga, David Martínez, Heung-Min Son y Timothy Tillman.

Hugo Lloris, Nkosi Tafari, Aaron Long, Ryan Porteous, Mathieu Choiniere, Marco Delgado, Jacob Shaffelburg, Denis Bouanga, David Martínez, Heung-Min Son y Timothy Tillman. Toluca: Luis García, Bruno Méndez, Franco Romero, Everardo López, Santiago Simón, Diego Barbosa, Nico Castro, Marcel Ruiz, Helinho, Jesús Angulo y Paulinho.

Antecedentes y últimos resultados del Toluca vs LAFC en Concachampions

Hasta el momento el único antecedente entre Toluca y LAFC es el partido de ida de las presentes semifinales de la Concachampions, con triunfo de 2-1 para los estadounidenses gracias a un gol de último minuto de Nkosi Tafari. El de este miércoles será el segundo enfrentamiento entre ambos clubes.

¿Quién avanza en caso de empate global? Conoce el orden de los criterios para clasificar en Concachampions

En la Concacaf Champions Cup, el primer criterio de desempate es el gol como visitante. Si al finalizar los partidos de ida y vuelta el marcador global queda igualado, avanzará el equipo que haya anotado más tantos fuera de su estadio.

Si la paridad persiste incluso después de aplicar este criterio, el duelo de vuelta se extiende a tiempos extra, divididos en dos periodos de 15 minutos. En esta instancia ya no cuenta el gol de visitante. De mantenerse la igualdad tras el alargue, el pase a la siguiente ronda se define desde el punto penal.

De esta forma el Toluca llega a casa con un gol anotado como visitante, por lo que la victoria 1-0 le daría el boleto a la gran final.

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