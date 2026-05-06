Colombia dice presente en la Súper Final de la Copa Mundo de Clavados

Luis Felipe Uribe y Daniela Zapata, fueron los atletas de Colombia que hicieron parte de la Súper Final de la Copa Mundo de Clavados.

Dos atletas de Colombia en la Copa Mundo de Clavados | World Aquatics

Colombia sigue brillando por el deporte. Dos atletas del territorio ‘cafetero’ estuvieron presente en la Súper Final de la Copa Mundo de Clavados. Daniela Zapata y Luis Felipe Uribe, volvieron a poner la bandera amarilla, azul y roja en los escenarios más exclusivos de la disciplina.

El centro Nacional Acuático de Beijing, China, fue la sede del campeonato. Una locación que fue construida para los Juegos Olímpicos de 2008. La rama masculina fue la que abrió el certamen que se disputó en el primer fin de semana del cuarto mes del 2026.

Luis Felipe Uribe estuvo presente en la prueba de trampolín 3 metros. El colombiano enfrentó en duelos directos al alemán Lou Noel Massenberg y lo superó tras un resultado global de 181.30 puntos ante 168.80. Vale la pena recordar que, este ‘tricolor’ viene de hacer la mejor participación colombiano en los clavados olímpicos en París 2024.

Ahora bien, en las semifinales el reto fue mucho más duro. El chino Jiuyuan Zheng y el francés Jules Bouyer fueron los rivales de Uribe. El sudamericano registró un puntaje final de 399.30 y no logró clasificarse a la ronda por el título que terminó en manos del chino Zongyuan Wang.

Daniela Zapata, la gran sorpresa de Colombia en la Copa Mundo de Clavados

En la rama femenina, Colombia también dio de qué hablar. Daniela Zapata fue quien representó a los más de 50 millones de colombiano en la prueba de 3 metros trampolín. La primera prueba fueron los duelos directos contra la mexicana Aranza Vásquez, quien se mostró bastante sólida.

La colombiana realizó tres saltos de 60.00, 61.50 y 39.00 puntos para un acumulado de 160.50. Unidades que no le fueron suficientes para seguir en carrera en la Copa Mundo y la mexicana se llevó el triunfo con un puntaje de 191.10, dejando una brecha bastante importante.

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