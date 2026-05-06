Lamine Yamal acelera su recuperación para el Mundial 2026: ¿Estará en el amistoso de España en Puebla?

El futbolista de 17 años inicia una nueva fase en su rehabilitación tras la lesión sufrida en el mes de abril en un partido del Barcelona ante Celta de Vigo

Lamine Yamal, con posibilidades de jugar en Puebla ante Perú. | Reuters

La recuperación de Lamine Yamal avanza en un momento clave tanto para el FC Barcelona como para la selección de España. El joven atacante sufrió una lesión muscular en la pierna izquierda que lo dejó fuera del cierre de la temporada, pero su proceso médico mantiene el objetivo claro: llegar en condiciones al Mundial 2026.

El futbolista de 17 años inició una nueva fase en su rehabilitación tras el golpe sufrido en abril durante un partido ante el Celta de Vigo. Desde entonces, el club ha seguido un plan específico para evitar recaídas y cuidar su evolución física.

¿Cómo va la recuperación de Lamine Yamal?

El extremo español ya trabaja de forma activa en las instalaciones del Barcelona. Ha comenzado sesiones en el gimnasio y ejercicios individuales sobre el césped bajo la supervisión del cuerpo médico.

La lesión fue una rotura parcial del bíceps femoral de la pierna izquierda, con un tiempo estimado de recuperación entre seis y ocho semanas. El club optó por un tratamiento conservador, con la intención de priorizar su recuperación completa antes de cualquier regreso a la competencia.

¿Por qué no juega el cierre de temporada?

El Barcelona confirmó que Yamal no volverá a jugar en lo que resta de LaLiga. La decisión responde a la necesidad de evitar riesgos en una etapa en la que el jugador acumuló una alta carga de partidos durante la temporada. El delantero se lesionó tras ejecutar un penal, momento en el que presentó molestias y solicitó el cambio inmediato.

¿Lamine Yamal llegará al amistoso de España en Puebla?

La recuperación de Lamine Yamal también genera expectativa en México, ya que España disputará un partido amistoso ante Perú el próximo 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en lo que será su último ensayo antes del Mundial 2026.

Aunque el Barcelona mantiene cautela con el proceso físico del atacante, en España existe optimismo sobre la posibilidad de verlo en la convocatoria de Luis de la Fuente para ese encuentro. Incluso, medios españoles señalan que el plan apunta a que llegue disponible para la concentración mundialista y pueda sumar minutos antes del debut mundialista ante Cabo Verde el 15 de junio.

La presencia de Yamal en Puebla todavía dependerá de su evolución durante las próximas semanas. El extremo comenzó trabajo de campo y ejercicios específicos con balón, una señal positiva dentro de su rehabilitación. Sin embargo, el cuerpo médico del Barcelona busca evitar cualquier recaída antes de liberar al futbolista para integrarse con la selección española.

El amistoso entre España y Perú ha generado expectativa en México por la posibilidad de ver de cerca a figuras como Pedri, Rodri y el propio Lamine Yamal, considerado uno de los jugadores jóvenes con mayor impacto en el fútbol europeo. El duelo en el Cuauhtémoc también servirá para que España se adapte a las condiciones de altura y clima antes de arrancar su participación en la Copa del Mundo 2026.

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