Hoy No Circula 6 de mayo 2026: ¿Qué carros no salen el miércoles en CDMX y Edomex?

Hay que atender las medidas establecidas para este fin de semana. Recordemos que, el sacar el vehículo del corralón también implica un gasto extra, además de la multa a pagar

Autos sujetos al Programa No Circula del 6 de mayo | Reuters

El programa Hoy No Circula continúa operando en la Ciudad de México y el Estado de México como parte de las medidas para reducir la emisión de contaminantes. Para este miércoles 6 de mayo de 2026, las autoridades mantienen activa la restricción vehicular en un horario de 5:00 a 22:00 horas, con el objetivo de evitar la acumulación de ozono en la atmósfera durante uno de los meses con mayor radiación solar.

Las autoridades ambientales recomiendan a los automovilistas revisar las características de su vehículo antes de salir, ya que los operativos de verificación se mantienen en distintos puntos de la zona metropolitana. El incumplimiento del programa puede generar sanciones económicas y la retención del automóvil, por lo que es clave conocer cómo aplica la medida en este día.

Estos son los autos que no circulan el miércoles 6 de mayo en CDMX y Edomex

Para este miércoles 6 de mayo, deberán suspender su circulación los vehículos con holograma 1 y 2, engomado rojo y terminación de placas 3 y 4. La restricción aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas en toda la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México.

En contraste, están exentos de la medida los vehículos eléctricos, híbridos, motocicletas, unidades con holograma “0” y “00”, así como autos con placas especiales o destinados a personas con discapacidad. Estas excepciones se mantienen siempre y cuando no exista una contingencia ambiental activa.

Engomado no circula miércoles | @CAMegalopolis

Contingencia Ambiental: ¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se activa cuando los niveles de contaminación superan los límites establecidos, principalmente por la presencia de ozono en el aire. Esta medida busca reducir de forma inmediata la cantidad de vehículos en circulación para mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

Durante una contingencia, las restricciones se amplían y pueden incluir a vehículos que normalmente están exentos, como aquellos con holograma “0” o “00”. La decisión de activar esta medida depende de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que evalúa las condiciones atmosféricas en tiempo real.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en el Valle de México?

No respetar el programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas que varían según la normativa vigente. La misma puede variar hoy en día, entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un monto aproximado de 2,000 a 3,000 pesos mexicanos.

Además de la multa, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica costos adicionales por arrastre y resguardo.

Para evitar inconvenientes, el Gobierno de la Ciudad de México pone a disposición herramientas digitales donde los conductores pueden consultar si su vehículo debe o no circular, ingresando el número de placa y el tipo de holograma.

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