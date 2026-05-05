Todos los equipos de la MLS que fracasaron en el Volcán ante Tigres

Los Tigres tienen una misión ante el Nashville: mantener la ventaja en el global en el partido de vuelta de las semifinales de la Concacachampions

Tigres busca la final de la Concachampions | Reuters: Stephen Brashear-Imagn Images

Tigres UANL y Nashville SC volverán a verse las caras en la semifinal de vuelta que se disputará este martes 5 de mayo en el Estadio Universitario de la UANL, un encuentro que reaviva la rivalidad entre la Liga MX y la MLS, que luce cada vez más equilibrada. Sin embargo, el conjunto felino cuenta con un factor que podría inclinar la balanza a su favor: el Volcán, un recinto que se ha consolidado como una auténtica fortaleza para el equipo mexicano.

El conjunto universitario tomó ventaja por la mínima ante Nashville en la ida del pasado martes 28 de abril, un resultado suficiente para poner medio pie en la final de la Concachampions gracias al criterio del gol de visitante, que aún se mantiene vigente en la principal competencia de clubes más importante de la región. Ese tanto podría ser determinante en una serie que se anticipa cerrada.

Por su parte, el conjunto conocido como The Boys in Gold está obligado a firmar una actuación prácticamente perfecta en territorio regiomontano si quiere revertir el marcador. Nashville buscará una gesta histórica que le permita acceder por primera vez a la final de la Concachampions, una instancia que nunca ha disputado y que representa un desafío mayúsculo frente a un rival experimentado en este tipo de escenarios.

Cada vez que Tigres UANL ha eliminado a un equipo de la MLS en la CONCACAF Champions Cup, salvo una excepción, el partido en el Estadio Universitario termina en victoria. El registro es perfecto, con 13 triunfos en 14 encuentros, y refleja el peso real que tiene el Volcán en este tipo de eliminatorias. No solo se trata de ganar en casa, sino de hacerlo en el momento clave: ahí es donde el equipo felino suele cerrar las series, incluso cuando llegan empatadas o con margen mínimo, como ya ha ocurrido en series ante FC Cincinnati, Toronto FC o Seattle Sounders FC. La estadística tiene una excepción: el empate ante el Columbus Crew en 2024, pues aunque la estadística dicta que los universitarios no perdieron el partido, al final sí quedaron eliminados en penales. Salvo este caso particular, el resto de resultados ha sido favorable.

La tendencia se ha mantenido sin importar la instancia del torneo. Desde rondas previas hasta una final, como la que ganó frente a Los Angeles FC en 2020, Tigres ha sabido hacer valer su localía con autoridad. En series cerradas, donde cualquier detalle puede marcar la diferencia, lo que ocurre en el Volcán termina siendo decisivo. Para Nashville, el reto no solo pasa por remontar el marcador, sino por romper una inercia que hasta ahora ha sido imbatible.

Resultados en casa de Tigres en eliminatorias frente a equipos de la MLS

Año Rival Instancia Condición Marcador Global Resultado 2026 FC Cincinnati Octavos (Vuelta) Local 5-1 5-4 Avanza 2025 FC Cincinnati Octavos (Vuelta) Local 3-1 4-2 Avanza 2025 LA Galaxy Cuartos (Vuelta) Local 3-2 3-2 Avanza 2024 Orlando City SC Octavos (Vuelta) Local 4-2 4-2 Avanza 2024 Vancouver Whitecaps 1ª Ronda (Vuelta) Local 3-0 4-1* Avanza 2024 Columbus Crew Cuartos (Vuelta) Local 1-1 2-2** Eliminado (penales) 2020 Los Angeles FC Final Local 2-1 — Campeón 2020 New York City FC Cuartos (Vuelta) Local 4-0 5-0 Avanza 2026 Seattle Sounders FC Cuartos (Ida) Local 2-0 3-3** Avanza 2013 Seattle Sounders FC Cuartos (Ida) Local 1-0 2-3** Avanza 2016 Real Salt Lake Cuartos (Ida) Local 2-0 3-1 Avanza 2019 Houston Dynamo Cuartos (Vuelta) Local 1-0 3-0 Avanza 2018 Toronto FC Cuartos (Vuelta) Local 3-2 4-4** Avanza 2017 Vancouver Whitecaps Semifinal (Ida) Local 2-0 4-1 Avanza

**Serie definida por criterio de desempate (gol de visitante u otro vigente en ese momento)

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