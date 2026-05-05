Los descartes de Pablo Repetto le salvan el puesto en Santa Fe

Nahuel Bustos, Jader Obrian y Yeicar Perlaza junto a Hugo Rodallega fueron las figuras de la clasificación de Santa Fe a las finales del FPC.

Jugadores descartados por Pablo Repetto salvan a Santa Fe | Vizzor

El renacer de Independiente Santa Fe en cuanto a resultados en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I fue evidente. El equipo de Pablo Repetto se encontraba contra las cuerdas en el último tramo de la fase del todos contra todos y logró ganar todos sus partidos para clasificarse en la séptima posición.

Ahora bien, para nadie es un secreto que el juego mostrado por los ‘leones’ no es el mejor, prueba de ello es la mala presentación hasta el momento en la Copa Libertadores de América 2026. Pues, de tres partidos jugados, ha perdidos dos y empatado uno. Situación que lo obliga a ganarle el próximo miércoles 6 de mayo a Corinthians en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Los descartes de Pablo Repetto, los salvadores de Santa Fe

Para el juego crucial ante Internacional de Bogotá, donde Santa Fe necesitaba ganar o ganar para no depender de nadie, un par de jugadores que no habían sido tenidos en cuenta marcaron el ritmo del partido. En un primer tiempo donde los visitantes fueron más que el ‘león’, el jugador más destacado del ‘cardenal’ fue Yeicar Perlaza, un futbolista que en la era de Pablo Repetto nunca ha tenido un partido completo en cancha.

Para el segundo tiempo, el director técnico uruguayo le metió mano al equipo y quién fue sustituido fue Yeicar Perlaza. En su lugar ingresó Jader Obrian, otro futbolista que no acumulaba ni 45 minutos con la camiseta de Independiente Santa Fe. Pese a que el cambio fue cuestionado por el buen rendimiento del jugador retirado, Obrian marcó la diferencia.

La banda derecha tras el ingreso del jugador que militaba en la MLS fue un arma letal para vencer al Internacional de Bogotá. De hecho, el penal del empate del ‘león’ fue creado por Jader Obrian en una corrida donde después de definir por encima del portero fue arrollado por el mismo.

Luego, el tiro de esquina que derivó en el segundo gol del ‘expreso rojo’ también llegó por la banda derecha. Todo esto para dejar en claro que ambos protagonista mencionados ya han marcado más diferencia que los usualmente elegidos por Pablo Repetto, Luis Palacios y Edwin ‘Shirra’ Mosquera. Sumado a esto, antes de que finalizara el primer tiempo, el uruguayo Franco Fagúndez salió por lesión y el argentino Nahuel Busto lo sustituyó.

Otro de los futbolista que piden a gritos más minutos en Santa Fe por rendimiento y méritos. Pues, cada que Bustos ingresa al terreno de juego hay una clara mejoría en el ataque santafereño y algo se logra generar. Goles, asistencias, penales y/o pelotas quietas. Este partido no fue la excepción y Nahuel Bustos anotó el tercer y último tanto del partido.

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