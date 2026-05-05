BJ Callaghan no se achica y lanza el reto: Nashville va por la remontada ante Tigres en el Volcán

El director técnico de Nashville asegura que su equipo puede competir en el Estadio Universitario, pese al 1-0 en contra que consiguieron los felinos en la ida

Nashville piensa en el triunfo sobre los Tigres. | Imago 7

Nashville SC llega a San Nicolás de los Garza con una misión directa: remontar ante Tigres y meterse a la final de la Concacaf Champions Cup 2026. El equipo de BJ Callaghan perdió 1-0 en el partido de ida, disputado en el GEODIS Park, pero el técnico mantiene un mensaje de confianza antes de la vuelta en el Estadio Universitario.

Callaghan reconoció el contexto que le espera a su equipo en Nuevo León, pero dejó claro que Nashville no viaja sólo a resistir. “Sabemos que el estadio es eléctrico; tienen gran afición, pero podemos competir”, dijo el entrenador en la conferencia de prensa, previo al duelo.

El técnico también habló del significado que tienen este tipo de partidos para los futbolistas y para el cuerpo técnico. “Estos son los sueños que uno solía tener: jugar en estadios llenos, en partidos de gran importancia, verse en ese escenario, prepararse y aprovechar el momento para hacer esa gran jugada”, declaró.

La visita al Estadio Universitario representa una prueba directa para Nashville, que deberá responder ante un Tigres que tiene ventaja en el marcador global y el respaldo de su afición. Aun así, el estratega colocó el partido como una oportunidad para que sus jugadores vivan uno de esos escenarios que marcan una carrera.

“Estos son los partidos de los que hablas cuando termina tu carrera, o cuando te reúnes con tus compañeros para tomar una cerveza. Estos son los partidos de los que todos queremos formar parte”, añadió el técnico de Nashville.

La serie quedó marcada por el gol de Ángel Correa en el partido de ida. El delantero argentino anotó al minuto 33 y le dio ventaja a Tigres en Nashville. El equipo de la UANL sostuvo el 1-0 pese a los intentos del conjunto de la MLS por empatar antes del cierre.

Nashville tendrá que buscar la remontada sin Sam Surridge, una de sus piezas ofensivas más importantes. Ante esa baja, Callaghan señaló que su equipo no depende de un solo jugador y que otros elementos deberán responder en un partido de alta exigencia.

“Es un esfuerzo colectivo; el equipo no está construido alrededor de un solo jugador. Nunca lo ha estado. Sam es una pieza importante para lo que hacemos, pero seguimos adaptándonos y otros jugadores tendrán que dar un paso al frente de distintas maneras”, explicó el entrenador.

Para Tigres, el panorama es claro: ganar o empatar lo instala en la final. Para Nashville, marcar en el Volcán puede cambiar el desarrollo de la eliminatoria y poner presión sobre el equipo mexicano, que busca cerrar la serie ante su gente.

Callaghan también reconoció el nivel de la instancia que disputa su equipo. “Cuando estás entre los últimos cuatro, significa que estos son los cuatro mejores equipos del continente en este momento dentro de la Concacaf Champions Cup. Todos son buenos”, afirmó.

El técnico cerró su mensaje con una idea directa sobre lo que necesita Nashville en Monterrey. “Se trata de llegar ahí, competir a un alto nivel y ejecutar cuando se presenten los momentos”, sentenció.

El duelo se jugará este martes 5 de mayo a las 19:30 horas, tiempo del centro de México, en el Volcán. La serie entre Tigres y Nashville se disputa a ida y vuelta, y el ganador del marcador global avanzará a la final del torneo, programada para el 30 de mayo.

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