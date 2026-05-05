Guido Pizarro reconoce desgaste físico, pero ve a Tigres comprometido en ambos torneos

El estratega argentino aplaudió que sus pupilos consiguieron la ventaja en las dos llaves de los certámenes en los que compiten

Guido Pizarro se ve compitiendo hasta el final de los dos torneos | Imago7

Tigres se prepara para enfrentar a Nashville SC en el partido de vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026, luego de dejar atrás el resultado ante Chivas en el torneo Clausura 2026. El equipo mantiene su enfoque en ambos torneos, con la intención de avanzar en cada competencia.

Guido Pizarro habló previo al encuentro y se refirió al desgaste que implica disputar dos torneos en paralelo durante el primer semestre del año. El técnico señaló que esta situación ya estaba contemplada desde el inicio del calendario.

“Hay un gran desgaste físico, lo sabíamos desde el inicio, pero el grupo está comprometido para sobreponerse. Tenemos objetivos muy claros y es una gran oportunidad competir en condiciones favorables en ambos torneos”, declaró el entrenador.

El conjunto regiomontano llega con ventaja en ambos torneos, situación que no cambia el planteamiento del equipo de cara a los siguientes compromisos. Pizarro indicó que el grupo mantiene claridad sobre lo que busca en cada partido.

En Tigres no se confían de la ventaja que tienen sobre Nashville

Sobre el duelo ante Nashville SC, el técnico explicó que el resultado previo no define la eliminatoria. El equipo considera que el desarrollo del partido será determinante para conseguir el pase.

“Sabemos que mantener el cero atrás es clave. Hemos mejorado en lo defensivo, pero Nashville es un equipo duro, bien trabajado. Si queremos avanzar, debemos hacer un partido muy completo”, expresó. La atención se centra en el desempeño durante los 90 minutos.

Pizarro también se refirió al estado del plantel de cara a este compromiso internacional. El entrenador sostuvo que observa al equipo con condiciones para competir en todas las zonas del campo.

“Veo a mi equipo fuerte en todas las líneas. La ventaja no garantiza nada; tenemos que merecer el pase con una gran actuación”, afirmó. El planteamiento del técnico se basa en sostener el rendimiento pese a la carga de partidos.

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